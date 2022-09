Już trzeci podręcznik do HiT-u dopuszczony do użytku. Autorem nie jest prof. Roszkowski

"Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia" jest już trzecim podręcznikiem do HiT-u, który otrzymał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na publikację. Książka ukaże się nakładem SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o. Decyzja w sprawie tego podręcznika została wydana w piątek 9 września. Numer ewidencyjny w wykazie MEiN to: 1156/2022.

Kolejny podręcznik do historii i teraźniejszości - tym razem to książka dla szkół branżowych

"Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia" nie jest napisana przez prof. Wojciecha Roszkowskiego. Autorami trzeciej książki do HiT-u są natomiast Joanna Niszcz i Stanisław Zając. Podręcznik ten ocenili: dr hab. Aleksander Głogowski, dr hab. Jarosław Pacuła, dr Paweł Milcarek.

Podręcznik do HiT-u dla szkół branżowych I stopnia fot. https://www.sop.torun.pl/

Na razie nie wiadomo, co znajduje się w podręczniku ani czy będzie tak samo kontrowersyjny, jak podręcznik do HiT-u autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego - "Historia i teraźniejszość. 1945-1979", który ukazał się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Na rynku dostępny jest też drugi podręcznik: "Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1." autorstwa Izabelli Modzelewskiej-Rysak, Leszka Rysaka, Karola Wilczyńskiego i Adama Ciska, który ukazał się nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Historia i teraźniejszość - nowy przedmiot w szkołach

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot, który został wprowadzony dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, którzy zaczęli naukę 1 września 2022 roku, w zamian za wiedzę o społeczeństwie. HiT ma obejmować wiedzę z zakresu dawnego WoS-u oraz zagadnienia z historii najnowszej (od 1945 do 2015 roku). Docelowo HiT ma być nauczany w klasach I i II w liceum, w klasach I-III w technikum i w klasie I szkoły branżowej I stopnia.

Najwięcej kontrowersji wzbudził podręcznik "Historia i Teraźniejszość" autorstwa prof. Roszkowskiego. "Zdaniem wielu osób - głównie nauczycieli i rodziców uczniów, którzy zapoznali się z książką - nie odpowiada ona wymaganiom, jakie są stawiane przed materiałami przeznaczonymi do nauki w szkole" - przekazał w sierpniowej opinii Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. RPO w liście do Przemysława Czarnka zwrócił uwagę zwłaszcza na jeden fragment książki:

Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'?

"Zdaniem znacznej części czytelników, kontekst wypowiedzi może rodzić wrażenie, że chodziło o metodę in vitro. Zwracają na to uwagę zwłaszcza rodzice dzieci urodzonych dzięki tej metodzie. Stanowczo sprzeciwiają się takiej prezentacji problemu, ponieważ może to doprowadzić do stygmatyzacji ich samych oraz ich dzieci. Czują się skrzywdzeni tymi słowami i wyrażają obawę o swoje dzieci" - napisał RPO. Marcin Wiącek skrytykował też drastyczne zdjęcia zwłok ofiar, które pojawiły się w książce.

