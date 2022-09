- Plac został wynajęty firmie komercyjnej. To ona zwróciła się z prośbą o najem placu - mówi nam rzecznik Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Andrzej Goliszek. Plac został wynajęty po komercyjnych stawkach do końca listopada. Co ciekawe, miasto nie wiedziało o budowie ławki. "Instalacja artystyczna" - bo tak ławka została opisana we wniosku do CSK - nienaruszona wytrzymała w Lublinie zaledwie dwa dni.

Lublin. Ławka w kształcie Polski uszkodzona już po kilku dniach

Jak podał "Dziennik Wschodni", po dwóch dniach uszkodzono zabezpieczenie, mające zapobiegać spadnięciu z podestu, na którym stoi ławka w kształcie Polki. Sama ławka znajduje się na placu Teatralnym w Lublinie - terenie należącym do CSK.

- Do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin nie wpłynęło zgłoszenie zamiaru realizacji robót budowlanych ani wniosek o pozwolenie na budowę w tej sprawie - mówiła lokalnym dziennikarzom Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza.

"Widać, co siedzi w głowach rządzących". Testujemy najsłynniejszą ławkę

Ławka w kształcie Polski w Lublinie ma stać do końca listopada

Wniosek wpłynął natomiast pod koniec sierpnia do Centrum Spotkania Kultur. Rzecznik instytucji w rozmowie z nami podkreśla, że obowiązek dbania na instalację spoczywa na najemcy.

- Jeśli będzie zagrożenie, będziemy ograniczać dostęp - dodał Goliszek w rozmowie z Gazeta.pl. Podkreślał też, że ławka patriotyczna to nie jedyna instalacja, która ostatnio została uszkodzona na placu Teatralnym. Niedawno zniszczeniu uległa także instalacja Instytutu Pamięci Narodowej. Uszkodzony został także neon, który musiał zostać z tego powodu usunięty.

Czy możliwe, że ławka także zniknie, jeśli pozostanie na celowniku wandali? - Trudno powiedzieć, różnie bywa - twierdzi rzecznik, zapowiadając, że taka decyzja może zostać podjęta w porozumieniu z kontrahentem, który wynajął od CSK przestrzeń. Zgodnie z umową ławka ma stać na placu teatralnym przez trzy miesiące - do końca listopada.

Ławki w kształcie Polski staną w każdym województwie. Koszt? 1,6 mln zł

Kto ustawił "ławki patriotyczne" w Polskich miastach?

Ławki mają być częścią "akcji reklamowej, która promuje Polskę i polskie inwestycje wspierane przez Bank Gospodarstwa Krajowego". W sumie ma ich być 16. - Zależało nam na miejscach uczęszczanych przez mieszkańców. Projekt przygotowała i wykonała działająca na zlecenie BGK agencja Hackett Hamilton, wyłoniona do obsługi reklamowej banku w postępowaniu przetargowym w lutym 2022 r. - przekazała rzeczniczka BGK Anna Czyż.

Każda konstrukcja mierzy cztery metry wysokości, ponad trzy metra szerokości oraz dwa metry głębokości i waży pięć ton. Z tego powodu są one zakwalifikowane jako "mała architektura". Rzeczniczka BGK przekazała, że koszt wyprodukowania jednej z instalacji wynosi 100 tys. zł netto. Podkreśliła także, że "w trosce o bezpieczeństwo użytkowników" ławek i "w myśl przepisów prawa" został przygotowany regulamin, podobny do tych, jakie można spotkać na placach zabaw.

