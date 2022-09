Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dotyczą one burz z gradem oraz intensywnych opadów deszczu.

Pogoda na sobotę 10 września - ostrzeżenia IMGW dla dziewięciu województw

W sobotę alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

kujawsko-pomorskim - w powiatach świeckim, tucholskim, sępoleńskim, nakielskim, bydgoskim, chełmińskim, toruńskim, żnińskim, inowrocławskim, mogileńskim, aleksandrowskim, radziejowskim i włocławskim oraz w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku;

- w powiatach świeckim, tucholskim, sępoleńskim, nakielskim, bydgoskim, chełmińskim, toruńskim, żnińskim, inowrocławskim, mogileńskim, aleksandrowskim, radziejowskim i włocławskim oraz w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku; wielkopolskim - w powiatach złotowskim, pilskim, chodzieskim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, wrzesińskim, słupeckim, konińskim, kolskim, pleszewskim, tureckim, kaliskim, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim oraz w Koninie i Kaliszu;

- w powiatach złotowskim, pilskim, chodzieskim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, wrzesińskim, słupeckim, konińskim, kolskim, pleszewskim, tureckim, kaliskim, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim oraz w Koninie i Kaliszu; opolskim - w powiatach kluczborskim i oleskim;

- w powiatach kluczborskim i oleskim; łódzkim - we wszystkich powiatach z wyjątkiem regionów północno-wschodnich.

Na tym obszarze prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami pojawi się także grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. W tych regionach pojawi się deszcz o natężeniu umiarkowanym i silnym. Opady miejscami wyniosą od 30 do 50 mm, może pojawić się też grad. Wiatr będzie nieco słabszy - w porywach może wiać do 55 km/h. "W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną, stopień ostrzeżenia może być miejscami podniesiony, a jego ważność wydłużona" - podaje IMGW.

Ostatni z alertów, dotyczący silnych opadów deszczu, został wydany dla województwa lubelskiego. Mieszkańcy tego regionu mogą spodziewać się umiarkowanych i silnych opadów, których wysokość osiągnie od 30 do 50 mm.

Deszczowy będzie cały weekend. Od poniedziałku przymrozki

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski w rozmowie z IAR dodał, że deszczowo będzie przez cały weekend. - Nawet do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy może spaść w czasie jednej burzy - przekazał. Ponadto prognozowana jest dysproporcja w temperaturze. Na wschodzie będzie do maksymalnie 14-16 stopni, a na zachodzie do 23-24 stopni.

W przyszłym tygodniu wrócą nocne przymrozki. Pojawią się one w północno-wschodniej Polsce.

