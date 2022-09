Podręcznik do HiT i in vitro. Do sądów wpłynęły pozwy przeciwko prof. Roszkowskiemu i Czarnkowi

Ojciec dziewczynki urodzonej dzięki procedurze in vitro skierował do sądów pozwy przeciwko autorowi podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość prof. Wojciechowi Roszkowskiemu i ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi. Pozwy mają związek z fragmentem książki o "produkcji dzieci". Ostatecznie Wydawnictwo Biały Kruk zdecydowało o usunięciu tych słów z podręcznika.

