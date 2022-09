Lubelszczyzna. Atak na policjantów, jeden z nich jest poważnie ranny

Do ataku na policjantów doszło w czwartek po południu przy ulicy Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim (woj. lubelskiej). Funkcjonariuszy wezwano do leżącego na chodniku mężczyzny. Kiedy udzielali mu pomocy i próbowali ustalić jego dane, mężczyzna stał się agresywny. Wyjął nóż i zaatakował policjantów, raniąc ich dotkliwie.

Jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej i zranił mężczyznę w nogę. Następnie obezwładniono go i przewieziono do szpitala. Napastnikiem był 24-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy policja z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi kara do 10 lat więzienia.

Życiu policjantów nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden funkcjonariusz opuścił szpital jeszcze w czwartek po opatrzeniu ran. Drugi został przetransportowany do lecznicy w Lublinie ze względu na poważną ranę ręki.

