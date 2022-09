Tarnowskie Góry pod wodą. "Jak w Titanicu!" Powódź błyskawiczna zalała ulice i budynki [WIDEO]

Początek miesiąca zaczął się słonecznie, jednak od czwartku (8 września) pogoda jest mniej łaskawa, o czym przekonali się mieszkańcy Tarnowskich Gór (woj. śląskie).

REKLAMA

"Ulewy i burze poczyniły wczoraj w mieście i powiecie wiele szkód. W samych Tarnowskich Górach strażacy otrzymali około 350 zgłoszeń, wieczorem i w nocy wyjechali najczęściej do zalanych podwórek i piwnic blisko 300 razy" - podaje w komunikacie na Twitterze magistrat miasta.

Zobacz wideo Jaką pomoc dla powodzian oferuje państwo?

Tarnowskie Góry. Przez miasto przeszły nawałnice. "Jak w Titanicu!"

Woda zalała m.in. budynki mieszkalne, autobusy komunikacji miejskie, a także drogi. - Każda ulewa to dla mieszkańców stres. Studzienki nie dają rady. Nie inaczej było dzisiaj. Nie umiałam wyjechać z domu, żeby odebrać córkę - relacjonuje jedna z użytkowniczek portalu gwarek.com.

W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje skutki ulewy. "Dzisiejsza nawałnica przejdzie do historii. Czegoś takiego w Tarnowskich Górach dawno nie było. Mieszkańcy wysyłają nagrania" - podaje lokalny serwis informacyjny, udostępniając wideo. Internauci przyrównują widok do tąpiącego się Titanica. Zwracają uwagę, że to efekt wszechobecnej "betonozy" i deficytu zieleni.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Gdzie jest burza? Nawałnice zmierzają nad południe i centrum Polski

Tarnowskie Góry zalane. Zewsząd korki. Samochody utknęły na rondzie Ranoszka

Jak donosi tygodnik "Gwarek", rondo Ranoszka zostało kompletnie zalane i zablokowane. "Ze wszystkich stron utworzyły się korki. Na rondzie utknęło kilka samochodów. Kierowcom i pasażerom z zalanych aut pomagali policjanci i strażacy" - czytamy.

Ulewy na śląsku. Blisko 600 zgłoszeń z regionu

Problemy wystąpiły w całym województwie śląskim. Do godziny 21 strażacy przyjęli blisko 600 zgłoszeń z regionu. "W związku z burzami i opadami 8 września straż pożarna na terenie woj. śląskiego do godz. 21:00 odnotowała 580 zgłoszeń. Najwięcej: Tarnowskie Góry 285, Zabrze 78, Myszków 48, Bytom 47, Gliwice 40. Wiatr przewracał drzewa, grad uszkadzał samochody, woda wdzierała się na ulice i do budynków mieszkalnych" - cytuje komunikat rzeczniczki śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Anety Gołębiowskiej Bytom Nasze Miasto.

Zabrze. Koń wpadł do studzienki i utknął. Pomogli strażacy [ZDJĘCIA]