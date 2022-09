Niebezpieczne burze przeszły w czwartek 8 września nad Gorzowem Wielkopolskim (woj. lubuskie). Od godz. 7 intensywne deszcze zalewają kolejne ulice i posesje. Opady deszczu wynoszą nawet od 40 do 50 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru osiągają nawet 70 km/h. Jak informują Lubuscy Łowcy Burz "nad Gorzowem Wielkopolskim przechodzi komórka burzowa w formie stacjonarnej, która generuje nawalne opady deszczu oraz gradu. Sumy opadowe są tak duże, że doprowadziło to do powstania powodzi błyskawicznej".



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Trąba powietrzna porwała chłopca. Przez kilka sekund unosił się nad ziemią

Powódź błyskawiczna w Gorzowie Wielkopolskim. Zalane ulice, garaże i piwnice

Intensywne opady deszczu w kilkanaście minut sprawiły, że pod wodą znalazło się wiele ulic. Utrudnienia w przejeździe wystąpiły na ulicach Warszawskiej, Teatralnej, Jagiełły, Gorczyńskiej i Grobla. Zalane zostało również skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Borowskiego. W związku z zalegającą wodą na ul. Warszawskiej występują zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i tramwajowej - informuje portal gorzowianin.com. Na ulicy Podmiejskiej pod kołami samochodu zapadła się płyta betonowa w torowisku.

Gorzów Wielkopolski. Strażacy interweniowali ponad sto razy

Strażacy od rana otrzymują kolejne zgłoszenia, dotyczące zalanych piwnic, garaży i posesji. Interweniowali ponad 114 razy na terenie całego Gorzowa Wielkopolskiego i okolic. Woda podmyła także skarpę przy Trasie Nadwarciańskiej w okolicy Ronda Santockiego. Utworzyła się długa wyrwa, zniszczeniu uległ również chodnik. Naruszone zostały też bariery, które znajdowały się na poboczu drogi. Trasa została zamknięta i utworzyły się ogromne korki - informuje portal gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl.

Tragedia na obwodnicy Świebodzina. Nie żyje kobieta i dwoje nastolatków