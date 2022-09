Ostrów Mazowiecka. 31-latek trafił do szpitala bez dłoni. Policjanci szukali jej w lesie

Do zdarzenia doszło 22 sierpnia w Ostrowi Mazowieckiej. Dyżurny komendy dostał zgłoszenie, że do szpitala trafił mężczyzna z amputowaną dłonią. Lekarze poprosili, by ją dostarczyli. Policjanci w trybie natychmiastowym pojechali na miejsce, z którego karetka zabrała ofiarę. W lesie w pobliżu drogi W627 odnaleźli kawałek ciała 31-latka.

Ostrów Mazowiecka. Policjanci przywieźli do szpitala odciętą dłoń

"Policjanci zachowali zimną krew i zabezpieczyli dłoń w foliowej torebce z wodą, aby ją jak najszybciej przewieźć do ostrowskiego szpitala, gdzie 31-latkowi udzielana była niezbędna pomoc medyczna" - czytamy w komunikacie KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Funkcjonariusze przekazali Polsat News, że ze względu na dobro poszkodowanego oraz jego rodziny, nie udzielają informacji o szczegółach zdarzenia i stanie zdrowia mężczyzny.

W zamian za dłoń podziękowanie i wyrazy uznania

Transport kończyn nie należy do codziennej praktyki policjantów, dlatego też szybka reakcja ostrowieckich funkcjonariuszy spotkała się z dużym uznaniem. Na początku września otrzymali pismo od dyrekcji szpitala z podziękowaniem "za wzorową postawę wykraczającą poza standardowe obowiązki".

"Funkcjonariusze swoją postawą pokazali, że w każdym momencie są przygotowani na niestandardowe interwencje. Swoim postępowaniem i reakcją na zaistniałe wydarzenia udowodnili, że najważniejsze dla nich jest niesienie pomocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla obywateli" - czytamy w liście.

Podziękowania od dyrekcji szpitala Fot.: KPP w Ostrowi Mazowieckiej