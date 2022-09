Choć ogólna liczba polskich żołnierzy rośnie (obecnie mamy ok. 30 tys. żołnierzy terytorialnych), według stanów ewidencyjnych, na które powołuje się Onet, w polskiej armii służy obecnie o 300 żołnierzy zawodowych mniej niż w roku ubiegłym. W związku z licznymi rezygnacjami MON przygotował ankietę, aby sprawdzić, co spowodowało odejścia. - To dobry sposób zbadania problemu, ale obawiam się, że wojsko oprócz przeprowadzenia ankiety nic nie zrobi ze zdobytą w ten sposób wiedzą - przekazał Onetowi doświadczony oficer.

