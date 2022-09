Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w poniedziałek z Ukrainy do Polski 19 tysięcy 600 osób. Z kolei we wtorek do 7 było to 5600 osób. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, do Polski wjechało z tego kraju 6 milionów 72 tysiące osób. W odwrotnym kierunku, czyli z Polski do Ukrainy, odprawiono w poniedziałek 23 tysiące 800 osób, a od 24 lutego ponad 4 miliony 292 tysiące osób.

Uchodźcy z Ukrainy planują powrót do kraju

Co piąty obywatel Ukrainy, który przybył do Polski, uciekając przed wojną, planuje wrócić do swojego kraju ciągu najbliższych trzech miesięcy. Tak wynika z danych centrum analitycznego międzynarodowej agencji pracy Gremi Personal, która przeprowadziła ankietę w tej sprawie wśród 1440 osób. "Tylko 22,2 proc. badanych zamierza wyjechać do domu w ciągu najbliższych 3 miesięcy, 35 proc. przygotowuje się do pozostania w Polsce na co najmniej rok." - czytamy w informacji przekazanej przez Gremi Personal, cytowanej przez Polską Agencję Prasową. 25,6 proc. planuje powrót do kraju po zakończeniu działań wojennych. Z kolei 17 proc. chce zostać w Polsce.

W Bydgoszczy chciałby pozostać co czwarty obywatel Ukrainy

Dziennik regionalny "Gazeta Pomorska" przekazała, że w Bydgoszczy na stałe chciałaby pozostać jedna czwarta mieszkających tam uchodźców z Ukrainy. Tak wynika z przeprowadzonej ankiety. Pracuje lub ma obiecaną pracę 22 proc. z pytanych Ukraińców, ponad 60 proc. szuka zatrudnienia, zaś 15 proc. na razie tego nie planuje.

"Gazeta Pomorska" poinformowała, że pracodawcy z województwa kujawsko-pomorskiego przekazali 13 844 powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 2 997 mieszkańców tego kraju. "Ukraińcy zatrudnieni w regionalnych firmach wykonują między innymi dorywcze prace proste, są robotnikami w przemyśle, pakowaczami, pomocami i sprzątaczkami biurowymi oraz hotelowymi, robotnikami magazynowymi, pomocami kuchennymi, pracownikami utrzymania czystości, produkcji, operatorami urządzeń do przetwórstwa drobiu, spawaczami, szwaczkami maszynowymi" - czytamy w dzienniku.