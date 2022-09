Czy musisz wypisywać dziecko z religii? Szkoła nie ma prawa tego wymagać

Według przepisów rodzic nie musi wypisywać dziecka z religii w szkole. Co więcej - żeby pociecha uczęszczała na lekcje katechezy, opiekunowie powinni ją na nią zapisać. "Jeśli nie chcecie by dziecko chodziło na katechezę (zwaną dla niepoznaki "religią") to nie musicie z niej wypisywać swojej pociechy. Jest odwrotnie - trzeba zadeklarować, że dziecko ma uczęszczać na te "lekcje" - pisze Janusz Omyliński, prowadzący bloga lekcjareligii.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Kidawa-Błońska o wyprowadzeniu religii ze szkół i Funduszu Kościelnym

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Lekcja religii w szkole. Czy dziecko musi na nią chodzić?

Rodzice, którzy nie chcą, żeby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii, często są zmuszani do "wypisywania" uczniów z katechezy. Joanna Senyszyn podkreśla, że taka praktyka jest bezprawna.

"Kochani Rodzice! Pamiętajcie, że dziecka nie trzeba wypisywać z religii, czego bezprawnie żądają niektóre szkoły. Ewentualnie, jeśli ktoś chce(...), może je zapisać na nieobowiązkowe lekcje katechezy. Szkoła musi zapewnić opiekę/zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii. Nie dajcie sobie wmawiać, że jest inaczej" - napisała posłanka na Facebooku.

Religia w szkole to za mało. Episkopat chce też katechezy przy parafiach

Szkoła wymaga "wypisania" dziecka z religii? To wbrew przepisom

Prawa rodziców - i obowiązki szkoły - w sprawie katechezy, reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

"W publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (...) organizuje się w ramach programu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wrażą takie życzenie, a w szkołach ponadpodstawowych - dla uczniów, których rodzice lub sami uczniowie wyrażają takie życzenie" - czytamy w dokumencie. Uczniowie po ukończeniu 18. roku życia samu decydują, czy będą uczestniczyć w tych lekcjach.

To oznacza, że nie trzeba "wypisywać" dziecka z religii. Według prawa, żeby uczeń brał udział w katechezie czy w lekcjach etyki, rodzic powinien go specjalnie na nie zapisać.

Roszkowski: Moje podejście opiera się na logice, etyce i zdrowym rozsądku

Kiedy szkoła ma prawo oczekiwać wypisania dziecka z religii? Tylko wtedy, kiedy wcześniej rodzice podpisali oświadczenie, w którym deklarują chęć zapisania dziecka na katechezę. Wówczas z takiej deklaracji trzeba się wycofać.

***********