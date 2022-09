Cyklon Peggy, który "zawisł" nad Irlandią i Wielką Brytanią, niedługo zacznie przesuwać się w stronę Polski - informuje TwojaPogoda.pl. Jeszcze do środy 7 września na zachodzie i południu kraju będzie słonecznie i ciepło - miejscami z temperaturą powyżej 25 stopni, ale już w czwartek aura zacznie się zmieniać.

Cyklon Peggy przyjdzie do Polski i namiesza w pogodzie. Przyniesie ulewny deszcz i burze

Przez kilka godzin do naszego kraju będzie docierało ciepłe powietrze z południa, a termometry w wielu regionach wskażą od 22 do 26 stopni. Goręcej ma być tylko w Małopolsce - do 30 stopni w cieniu. W dalszej części dnia - za sprawą cyklonu Peggy - nad zachodnie i południowe krańce Polski, a później także nad centrum napłynie sporo chmur i będzie padać deszcz. Punktowo mogą pojawić się burze z gradem i porywistym wiatrem - do nawet 100 km/h, przed czym ostrzegają synoptycy IMGW w prognozie zagrożeń na najbliższe dni.

W piątek odczujemy spadek temperatury. Najchłodniej będzie na północy i wschodzie, gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nie więcej niż 10-11 stopni.

W weekend natomiast pogoda w Polsce będzie zróżnicowana. Na wschodzie, gdzie zapowiadany jest deszcz, temperatura nie powinna przekroczyć 15 stopni. W innych regionach, gdzie spodziewane są większe rozpogodzenia, będzie już sporo cieplej - do 20 stopni.

Pogoda na wrzesień. Czy w tym roku możemy liczyć na złotą polską jesień?

Jak zapowiedział niedawno Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozy długoterminowe wskazują, że czeka nas złota polska jesień. - Według naszych specjalistów zarówno temperatura jak i opady w jesiennych miesiącach mają być całkiem normalne, a normą jest właśnie złota polska jesień, więc myślę, że jak najbardziej możemy się jej spodziewać - przekazał w rozmowie WP.

