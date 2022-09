Piła: wykładowca szkoły policyjnej skakał po brzuchach podopiecznych. Prokuratura stawia zarzuty

"Horror w szkole policji. Po naszym śledztwie nietykalny komisarz dostał zarzuty" - artykuł przeczytasz na portalu Wyborcza.pl >>>

W czerwcu ub.r. dziennikarz "Gazety Wyborczej" Piotr Żytnicki ujawnił, że wykładowca szkoły policyjnej w Pile Adam Z. stawał młodym funkcjonariuszom na brzuchach i skakał po nich. U jednego z policjantów doszło przez to do stłuczenia żeber, a u drugiego - do złamania. Incydenty miały miejsce na zajęciach w sierpniu 2019 r. i grudniu 2020 r.

Prokuratura Rejonowa w Pile początkowo odmówiła wszczęcia śledztwa, zmieniła jednak zdanie po ubiegłorocznej publikacji "GW".

Jak informuje portal Wyborcza.pl, na początku września tego roku nadkom. Adam Z. faktycznie usłyszał zarzuty spowodowania obrażeń ciała u obu policjantów oraz narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Piła. Wykładowca z prokuratorskimi zarzutami

Prokuratura potwierdza, że "obrażenia powstały w wyniku naskakiwania w okolice klatki piersiowej oraz przechodzenia po kursancie w okolicach klatki piersiowej i brzucha".

Jaki miał być cel ćwiczeń? Mł. insp. Leszek Koźmiński, naczelnik wydziału prezydialnego, wyjaśniał w rozmowie z "GW", że "wydech powietrza podczas nacisku przeponowego na okolice brzucha stanowi bazę do stosowania wszystkich technik walki" i "ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo oraz skuteczność obrony".

"GW": Horror w szkole policji. Komisarz skakał po brzuchach i łamał żebra

Doświadczeni instruktorzy, z którymi rozmawiał dziennik, wskazują, że takie ćwiczenie może być wykonywane tylko u zaawansowanych adeptów sztuk walki.

Na razie nie wiadomo, czy Adam Z. mimo zarzutów wciąż będzie prowadził zajęcia.

