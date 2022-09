Zabójstwo noworodka w Wilanowie. Nieoficjalnie: Między rodzicami doszło do kłótni

W nocy z soboty na niedzielę doszło do brutalnego morderstwa w strzeżonym bloku przy Alei Wilanowskiej. W jednym z mieszkań znaleziono zamordowane niemowlę. Starsi bracia zabitej dziewczynki też mieli obrażenia.

Mieszkańcy osiedla, pytani przez dziennikarzy o to, co się wydarzyło, nie kryli zaskoczenia. Wielu znało rodzinę, w której doszło do tragedii. Dzieci bawiły się wspólnie na placu zabaw. Sąsiedzi, którzy rozmawiali z wp.pl, podejrzewają, że kobieta mogła mieć depresję poporodową.

PAP ujawnia nowe szczegóły w sprawie. Klucze do mieszkania rzucał babci przez balkon 9-latek

Z najnowszych informacji Polskiej Agencji Prasowej, którą cytuje Onet, wynika, że przed śmiercią miesięcznej Seleny miało dojść do kłótni pomiędzy jej rodzicami, 32-letnią Magdaleną D.-M. i jej mężem Tomaszem. Następnie mężczyzna miał wyjść z mieszkania, w którym kobieta została sama z trójką ich dzieci. Wtedy miało dojść do tragedii.

Z nieoficjalnych informacji wynika też, że jeden z braci zmarłej dziewczynki miał wysłać w sobotę, ok. godz. 23, SMS do babci o treści: "mama chce nas pozabijać". "Według PAP, babcia po wspomnianym SMS-ie od wnuczka skontaktowała się z drugim synem, szwagrem pani Magdaleny. To on miał o sprawie poinformować policję" - podaje Onet.

Z kolei dziadkowie i stryj przyjechali do mieszkania Magdaleny i Tomasza, ale nie mogli się do niego dostać, bo drzwi były zamknięte. Klucze przez balkon rzucił im 9-latek. Na miejsce w tym czasie przyjechała policja, która razem z rodziną małżeństwa weszła do mieszkania.

Matka dzieci w noc tragedii zniknęła. Kilkanaście godzin później policjanci znaleźli ją na cmentarzu w Starych Babicach. Najprawdopodobniej w tym tygodniu kobieta usłyszy zarzuty - ma też paść wniosek o tymczasowy areszt.

Niemowlę zginęło od ran kłutych, zatrzymano matkę. "Ta pani sympatyczna"

W tej chwili 32-latka pozostaje do dyspozycji policji i prokuratury. Śledczy nie zdradzają dotychczasowych ustaleń.