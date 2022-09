Zielona Góra. Schodziła z przejścia, gdy uderzył ją samochód. Policja publikuje nagranie

Zdarzenie miało miejsce w piątek przy ulicy Wojska Polskiego w Zielonej Górze. 61-letni kierujący osobowym fordem na wyznaczonym przejściu dla pieszych potrącił 29-letnią kobietę.

"Piesza schodziła już z przejścia gdy wjechał w nią kierowca forda. Kobieta z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala" - podaje Lubuska Policja.

Potrącenie pieszej na przejściu. Policja publikuje nagranie

Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Policja postanowiła opublikować nagranie ku przestrodze.

Zobacz wideo POTRĄCENIE NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH. WYPADEK ZAREJESTROWAŁA KAMERA MONITORINGU

"Pamiętajmy, że pieszy na przejściu nie może być nigdy zaskoczeniem dla kierującego, nawet wtedy, gdy na drodze panują niesprzyjające warunki na przykład oślepiające słońce" - czytamy na stronie lubuskiej policji.

Funkcjonariusze apelują także, by dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, ale także do warunków atmosferycznych, szczególnie teraz w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym. "O szczególną ostrożność prosimy w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo pieszych - niechronionych uczestników ruchu drogowego"- dodają przedstawiciele służb.

Kierowca będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności do 3 lat.