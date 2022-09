Jacek Kurski ponownie odwołany z funkcji szefa TVP. Pierwszy raz pozbawiono go stanowiska dwa lata temu

Przed tamtym głosowaniem Jacek Kurski, jeszcze jako prezes, zdążył wystosować pismo do szefa rady nadzorczej telewizji. Zdołał on przekonać Macieja Łapińskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP, do zawieszenia w prawach członka zarządu TVP Marzeny Paczuskiej. Ta uznawana jest za przedstawicielkę prezydenta.

Jacek Kurski kontra Marzena Paczuska. Maciej Łopiński bliżej stanowiska?

Jacek Kurski i Mateusz Matyszkowicz twierdzili, że Paczuska, powołana do zarządu TVP wiosną 2019 r., "43 razy podczas głosowań wstrzymała się od głosu". W piśmie pojawiły się też zarzuty, że Marzena Paczuska "stosowała taktykę przypadkowych głosowań wynikających z niezrozumienia materii uchwał" - przypominają Wirtualne Media. Prezes TVP wraz z członkiem zarządu twierdzili też, że Paczuska nie ma kompetencji menadżerskich i "kontestuje reformę organizacyjną spółki".

Ich zdaniem Paczuska nie zgodziła się na emisję billboardów sponsorskich przy okazji meczów piłkarskiej reprezentacji Polski. TVP miało w wyniku tych działań stracić 272 tys. zł. Ponadto Paczuska, według Kurskiego i Matyszkowicza, w pismach kierowanych do prezesa Rady Nadzorczej TVP "nie informowała nigdy Zarządu Spółki o jakichkolwiek zastrzeżeniach lub oczekiwaniach Kancelarii Prezydenta wobec TVP".

Możliwe wówczas było, że zawieszenie Paczuskiej przybliży do stanowiska p.o. prezesa TVP, Macieja Łopińskiego. Oddelegowanie szefa Rady Nadzorczej jako przejściowego p.o. prezesa byłoby realizacją jednego ze scenariuszy rozważanych w PiS po politycznej decyzji o dymisji Kurskiego.

Kurski oddał się do dyspozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który miał według mediów lobbować za usunięciem go z tego stanowiska, a w zamian podpisać ustawę gwarantującą blisko dwa miliardy złotych mediom publicznym, do czego ostatecznie doszło. Po odwołaniu Kurski wciąż był blisko kierownictwa telewizji, pełniąc rolę doradcy zarządu TVP. Pełniącym obowiązki prezesa został Maciej Łopiński. Cztery miesiące później Kurski wrócił na stanowisko.

Po skończonej kadencji - w czerwcu ubiegłego roku Rada Mediów Narodowych - uznała, że niepotrzebny jest otwarty konkurs na stanowisko prezesa publicznej telewizji. Wówczas zatwierdzone zostały kandydatury jedynych kandydatów do dwuosobowego zarządu TVP - krótko mówiąc: Jacek Kurski i Mateusz Matyszkowicz zostali powołani na kolejną, trwającą cztery lata, kadencję.

Szerszy zarząd TVP

W 2020 r. wraz z podpisem prezydenta pod ustawą o pieniądzach dla mediów publicznych w 2020 r. otworzyła się możliwość rozszerzenia zarządu TVP do pięciu osób. Swoich faworytów w zarządzie widzieli pogromcy Kurskiego, którzy pomogli prezydentowi: Morawiecki i Gowin. Na giełdzie nazwisk byli Lech Jaworski, który miałby reprezentować Gowina. Sam Jaworski nie potwierdzał jednak, by ktoś mu ten fotel proponował.

Z kolei człowiek spoza TVP w roli nowego prezesa telewizji i to w czasie, gdy kampania nabierała rozpędu, to byłby ryzykowny ruch dla obozu władzy. Stąd na stole są były dwie opcje: Matyszkowicz albo Łopiński. Po dwóch latach od tamtych wydarzeń Mateusz Matyszkowicz został powołany na stanowisko szefa TVP.

