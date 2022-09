Koniec prezesowania. Jacek Kurski strącony ze stołka. Jak wyglądała jego kadencja w TVP?

- Wiem, że pamiętają mnie państwo jako ostrego, wyrazistego, twardego polityka. Właśnie dlatego, że jestem silnym człowiekiem i rozumiem świat mediów, będę w stanie ochronić niezależność i wolność Telewizji Polskiej - mówił Jacek Kurski przejmując władzę w TVP. Ponieważ prezesem został na mocy nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji publicznej, która pozwoliła przejąć PiS władzę nad mediami, w obiecaną "niezależność" wiele osób nie wierzyło.

Jacek Kurski odwołany ze stanowiska prezesa TVP

Jacek Kurski: Telewizja zawsze była moją miłością

Jacek Kurski telewizję nazywał "swoją wielką miłością". - Zostawiłem tu najlepszych kilka lat mojego życia, jako jej pracownik. Dlatego powierzenie przez ministra skarbu funkcji prezesa zarządu traktuje jako wielki honor i zobowiązanie - mówił rozpoczynając swoją prezesurę.

Prowadzeniem TVP zajmował się nieprzerwanie przez sześć lat - pomimo ciągłej krytyki osób sprzeciwiających się upolitycznieniu mediów publicznych.

Chociaż Kurski deklarował, że jego wzorcem jest BBC, aspirując tym samym do dużej niezależności dziennikarzy, ale też wysokiej jakości rozrywki, to on odpowiadał za kierunek, w jakim zmierzały Wiadomości TVP oraz zadbał, żeby w ramówce zawsze znalazło się sporo miejsca na disco polo.

Czym zajmował się Jacek Kurski przed objęciem funkcji prezesa TVP?

Jacek Kurski polityką zainteresował się już w liceum. Wtedy - w latach 80. - zaczął działalność opozycyjną. W Stoczni Gdańskiej zobaczył braci Kaczyńskich. Zrobili na nim wrażenie, stając się wkrótce politycznymi mentorami Kurskiego.

Ma przełomie lat 80. i 90. późniejszy prezes TVP publikował artykuły w niezależnej prasie. Jego teksty pojawiały się m.in. na łamach "Tygodnika Solidarność".

Zaangażował się w kampanię opozycji, po obradach okrągłego stołu. Brał udział w wiecach, występował z gitarą. Do telewizji miał go ściągnąć Marian Terlecki. "Refleks", "Lewiatan", "Sprawę dla reportera", "Rozmowy kanciastego stołu" - to programy, nad którymi wtedy pracował. Największy rozgłos zdobył jednak, dzięki dokumentowi "Nocna zmiana" - o kulisach upadku rządu Jana Olszewskiego.

Jacek Kurski w TVP. Jak wyglądała budowa medium Zjednoczonej Prawicy?

Swoją rewolucję w mediach publicznych Kurski zaczął od programów informacyjnych i publicystycznych.

"W ciągu kilku miesięcy z "Wiadomościami", "Panoramą", "Teleexpressem" i TVP Info pożegnało się kilkadziesiąt osób: reporterów, prowadzących i wydawców. Żegnano się także z osobami z wieloletnim stażem: Piotr Jaźwiński został zwolniony po 25 latach, a Bogdan Ulka po 24 latach" - podał portal wirtualnemedia.pl.

Po decyzji o powołaniu Kurskiego na prezesa z "Wiadomości" odszedł natychmiast ówczesny szef - Piotr Kraśko. Odchodzili też reporterzy i prowadzący - m.in. Beata Talda. Twarzami "nowej odsłony" TVP została Danuta Holecka i Michał Adamczyk.

"Paski TVP", pojawiające się w "Wiadomościach" stały się przedmiotem wielu żartów, ze względu na swój propagandowy charakter. Krytykowano też reporterów, którzy w swoich materiałach dokonywali manipulacji - najczęściej chodziło o relacje Klaudiusza Pobudzina i Ewy Bugały.

Kiedy inne media informowały o spadku oglądalności TVP, Kurski i jego dziennikarze podważali wiarygodność badań.

Kurski zaprosił do TVP wielu dziennikarzy znanych TV Republika i prawicowych mediów. Jednym z nich był Michał Rachoń, który zajął się prowadzeniem formatów publicystycznych, takich jak "Minęła 20" i "Woronicza 17". Ze względu na zachowanie prowadzącego politycy opozycji zaczęli bojkotować jego programy.

Jacek Kurski otworzył TVP na disco-polo. Mówił o "mądralińsko-cmokierskiej pozie"

Kurski stawiał także na Zenka Martyniuka i inne gwiazd disco polo.

- Podziękował mi (Zenek Martyniuk - przyp.red.) za to, że nie jestem hipokrytą i jestem otwarty na disco polo. Tłumaczyłem mu, że to dla mnie absolutna normalność. To była chora sytuacja. Wyniki oglądalności zaprzeczyły tej takiej "mądralińsko-cmokierskiej pozie" różnych elit i salonów, że to jest be, niewspółrodzajowe, gorsze, brzydzimy się disco polo - mówił Kurski w rozmowie z Super Expresem, zapowiadając, że stworzy film o Martyniuku.

Jacek Kurski często zmieniła partyjne barwy

W latach 90. prowadził kampanię Porozumienia Centrum. Nie został jednak posłem. Został także członkiem Ruchu Odbudowy Polski, założonego przez Olszewskiego. Działał z ZChN i AWS.

Po przegranych wyborach w 2001 roku dołączył do PiS, jednak nie na długo. Szybko poszedł do Ligi Polskich Rodzin, po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość nie dało mu miejsca na listach.

W 2005 roku wystartował z list PiS-u, zdobywając wymarzony mandat poselski.

Kurski przed objęciem władzy na Woronicza, znany był m.in. z łamania przepisów. Polityk został przyłapany, na mknięciu przez Warszawę z prędkością 150 km na godzinę.

Po informacji o odwołaniu Kurskiego z funkcji prezesa TVP pojawiły się doniesienia, że to nie koniec jego pracy dla Zjednoczonej Prawicy. Źródła, na które powołuje się portal Onet.pl, podają, że polityk może wejść do rządu.

