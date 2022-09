Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w piątek (2 września). Dzik przedostał się na ogrodzony prywatny teren (ogródki działkowe) i zaatakował sześciolatka. Chłopca z Legnicy do Wrocławia przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ofiara jest w stanie ciężkim. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.

Najprawdopodobniej zwierzę sforsowało prowizoryczne ogrodzenie i zostało zaatakowane przez psy. - Możliwe, że dzik był zraniony i był wściekły, i atakował wobec tego wszystko, co mu weszło w drogę - przekazał TVN24 profesor Andrzej Elżanowski, zoolog, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego.

Legnica. Dla dzika bardziej bezpieczne jest miasto niż jego naturalne środowisko

Dzika szukali myśliwi i policjanci, ale ślad po nim zaginął w pobliskim lesie. W związku z tym legnicki magistrat wydał w sobotę (3 września) ostrzeżenie.

"Ostrzegamy mieszkańców oraz prosimy o informację, jeśli ktokolwiek zlokalizuje dzika w naszym mieście. Należy wówczas dzwonić pod numer 112, 997, 986. W akcję oprócz policji zaangażowana jest straż miejska, koło łowieckie, Powiatowy Lekarz Weterynaryjny. Działania prowadzi Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy (tel. 76 72 21 392; 76 86 22 021) - czytamy w komunikacie na Facebooku.

Władze zwołały także sztab kryzysowy pod przewodnictwem prezydenta miasta. Przedstawiciele zastanawiali się nad tym, co zrobić, aby do takich sytuacji nie dopuszczać. Jak zaznaczył w TVN24 Radosław Ślusarczyk ze stowarzyszenia "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" będzie to wyzwaniem, bo dziki coraz częściej migrują do miast.

- Dzik adaptacyjnie szuka miejsc, które dla niego będą bezpieczne, a niestety, granica osiedli ludzkich i lasów jest dla niego bardziej bezpieczna niż jego naturalne środowisko: łąki czy lasy - wyjaśnił.

"Presja myśliwych wpędza dziki w środowisko miejskie"

W polskich lasach w związku z Afrykańskim Pomorem Świń - zakaźną chorobą wirusową - od siedmiu lat trwa wielkie polowanie na dziki. Od tego czasu myśliwi mieli zabić ich ponad milion. Ma to swoje konsekwencje.

- Drapieżnikami dla dzików w lasach są wyłącznie myśliwi i ta presja drapieżników, czyli presja myśliwych, wpędza dziki w środowiska miejskie czy podmiejskie - skomentował profesor Andrzej Elżanowski.

Dwa lata temu Legnica prowadziła, przy pomocy tzw. odłowni, akcję wyłapywania dzików. Wówczas udało się schwytać i wywieźć do ośrodka dla zwierząt pod Wrocławiem prawie sto dzików.

