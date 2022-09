Piotrków Tryb. W rozbitym samolocie zginął pilot i jego narzeczona. "Teraz mają inne skrzydła" [WIDEO]

W wypadku samolotu, do którego doszło w sobotę 3 września w miejscowości Glina, pod Piotrkowem Trybunalskim zginęły dwie osoby. Ofiary to 44-letni pilot Maciej Maśkiweicz oraz jego 29-letnia partnerka, Marta. Zanim doszło do tragedii, z maszyny wyskoczyli spadochroniarze. Lot miał się odbywać właśnie dla skoczków.

Łódzkie. Dwie osoby zginęły w katastrofie małego samolotu

Wypadek samolotu pod Piotrkowem Trybunalskim. Koledzy żegnają zmarłego pilota

Dla miłośników lotnictwa wypadek był dużym szokiem. Członkowie aeroklubu pożegnali swojego kolegę na Facebooku i na swojej stronie internetowej.

"3 września 2022 zginął w katastrofie samolotu nasz przyjaciel, instruktor, pilot Maciej Jaśkiewicz ze swoją narzeczoną Martą. Maciek wracał, po planowym wyrzucie skoczków spadochronowych, na lotnisko. Samolot Skyvan należący do Polskiego Centrum Spadochronowego Sky Force, które działa na naszym lotnisku spadł na pola ok. 5 km od pasa startowego. Przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych" - czytamy na stronie.

W komentarzach pod informacją o śmierci pilota i jego ukochanej pasjonaci lotnictwa składają kondolencje. "Nie mogę w to wierzyć". "Teraz mają inne skrzydła" - piszą znajomi pary.

Rozbity samolot pod Piotrkowem Trybunalskim. Co było przyczyną tragedii?

Moment wypadku został zarejestrowany na nagraniu, umieszczonym na YouTubie.

"Na miejscu wypadku pracowały wszystkie służby ratunkowe. Policjanci wykonali oględziny pod nadzorem prokuratora i przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, którzy będą wyjaśniać okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - podała piotrkowska policja.

