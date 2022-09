Marsze Równości przeszły ulicami Katowic i Lublina. "Chyba zwiększyła się akceptacja"

W sobotę 3 września ulicami Katowic przeszedł VI Marsz Równości, który w tym roku odbył się pod hasłem Odessa Pride. Był to zarazem pierwszy marsz od czasu wybuchu pandemii. Tego samego dnia Marsz Równości odbył się także w Lublinie. Jak podaje "Dziennik Wschodni" w wydarzeniu wzięło udział ponad tysiąc osób.

Katowice. Marsz Równości zgromadził ok. czterech tysięcy osób

Uczestnicy katowickiego wydarzenia zebrali się pod pomnikiem Powstańców Śląskich, a następnie przeszli ulicą Uniwersytecką, Roździeńskiego, 3 Maja, Mikołowską, Francuską i Moniuszki.

Przemysław Walas ze Stowarzyszenie Tęczówka powiedział w rozmowie z TVN24, że na wydarzeniu zgromadziło się prawie cztery tysiące osób. - Jest nas coraz więcej. To największy sukces marszów. Również tego w Katowicach. Jest to okazja, aby społeczność mogła poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Dla bardzo wielu, szczególnie młodych, osób jest to jedyna okazja, żeby w zgodzie ze swoją tożsamością i ekspresją przejść przez centrum i nie bać się, że zostanie się pobitym - podkreślił.

"Dziennik Zachodni" dodaje jednak, że na trasie przemarszu pojawiła się także niewielka pikieta organizacji Pro - Prawo do życia. Jej członkowie nieśli transparenty ze skandalicznymi napisami i zdjęciami. Jak pisaliśmy, prezydent miasta Marcin Krupa nie wyraził zgody, by fundacja organizowała publiczną modlitwę na trasie i w trakcie trwania marszu. Sąd Okręgowy w Katowicach uchylił jednak tę decyzję.



Zielona Góra: tysiące osób na Marszu Równości. Odsłonięto tęczową instalację

Marsz Równości w Lublinie. "Zmieniły się nastroje wśród mieszkańców"

Podobne kontrmanifestacje odbyły się także w Lublinie, gdzie Marsz Równości odbył się w tym roku po raz czwarty. Jak podaje "Dziennik Wschodni" członkowie Fundacji Pro - Prawo do życia ustawili się z transparentami na skrzyżowaniu al. Racławickich, Krakowskiego Przedmieścia i ul. Lipowej. Policja zaznacza jednak, że cały przemarsz przebiegł spokojnie.

- Wydaje nam się (...), że zmieniły się nastroje wśród mieszkańców Lublina. Już nie spotykamy się z takim hejtem, jak przy organizacji pierwszego marszu. Z roku na rok jest coraz lepiej - przyznała Honorata Sadurska ze stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie w rozmowie z dziennikiem.

W pochodzie brał udział, choć jako uczestnik, także Bart Staszewski, który organizował dwa pierwsze lubelskie marsze. Aktywista przyznał, że nadal go to stresuje. - Wciąż jest we mnie trauma po tym, co widziałem podczas naszych dwóch pierwszych wydarzeń, czy na marszu w Białymstoku - powiedział, także jednak zwracając uwagę, że "chyba zwiększyła się akceptacja". - Jest mniej protestów i chuligańskich incydentów. Marsz Równości powoli wpisuje się w pejzaż Lublina - dodał.

Uczestnicy wydarzenia spotkali się przed Centrum Spotkania Kultur i przeszli ulicami Lipową, Narutowicza, Głęboką, Sowińskiego i Poniatowskiego pod Galerię Labirynt przy ul. Popiełuszki. Tam część z nich została, by wziąć udział w organizowanym pikniku i afterparty.

Parada Równości w Warszawie wraz z KyivPride. "Wojna nie rozróżnia"

Marsze Równości w Polsce - wrzesień 2022

Kolejny Marsz Równości odbędzie się już w niedzielę 4 września w Słubicach, skąd przejdzie do Frankfurtu nad Odrą. Następnie 10 września odbędą się wydarzenia w Opolu i Rzeszowie, a 11 września po raz pierwszy Marsz Równości przejdzie ulicami Konina. We wrześniu manifestacje odbędą się także 17 września w Toruniu i 18 września w Kaliszu.