Kibole grozili nastolatkom z Ukrainy i Białorusi: "To jest polska ławka". Trzy osoby zatrzymane

Sprawę opisywaliśmy w Gazeta.pl w tym tygodniu. Grupa kiboli zaatakowała ukraińską, białoruską i polską młodzież, która przebywała na boisku. - Wypier... stąd - powiedział do grupki nastolatków mężczyzna. - I tu nie widzimy was - dodał.

Jeden z zaatakowanych w Warszawie przez kiboli chłopców starał się załagodzić konflikt, zarazem próbował dowiedzieć się, dlaczego mężczyzna wyrzuca ich z miejsca, w którym przebywają. Na pytanie dlaczego nie mogą siedzieć na ławce, mężczyzna odpowiedział, że "to jest polska ławka".

- Ukraińskich nie ma, wypier... - dodał.- A gdzie to napisane, że nie można - zapytał spokojnie chłopak.- Ukrainę, gdzie masz? W Kijowie kur..., gdzieś tak, gdzieś tam wypier... stąd - ponownie krzycząc, groził młodzieży.

Warszawa. Zatrzymano kibola, który zaatakował ukraińskich nastolatków

Chłopak podkreślił, że nie chce wchodzić w konflikt. W ataku na grupkę młodzieży uczestniczyła m.in. kobieta, którą słyszymy, jak mówi: "Zaraz będziecie mieli mordy obite... Ja nie żartuję". Następnie do rozmowy ponownie włączył się mężczyzna. - Jesteście w Polsce, to macie robić to, co my kur... chcemy. Nie odwrotnie - powiedział.

Nastolatkowie opuścili ławkę w obawie przed kibolami, którzy chcieli zaatakować ich fizycznie. Całej sytuacji przyglądały się dzieci agresywnych mężczyzn.

Warszawa. Incydent na boisku. Trzy osoby zatrzymane

Sprawę nagłośnił w piątek Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który powiadomił służby. "Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury i komendy policji właściwej dla miejsca popełnienia czynu" - przekazała organizacja. I przypomniała, że za "groźby na tle ksenofobicznym oraz znieważanie osób z powodu ich narodowości sprawcom grozi kara do pięciu lat bezwzględnego pozbawienia wolności".

W piątek Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że zgłoszenie wpłynęło i zatrzymano już pierwszą osobę. Później zatrzymano jeszcze dwie inne. Łącznie w ręce policji trafiło dwóch mężczyzn i kobieta.

