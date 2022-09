Legnica. Sztab kryzysowy po ataku dzika na dziecko. Sześciolatek jest w ciężkim stanie

Sześcioletni chłopiec trafił do szpitala we Wrocławiu, po tym, jak zaatakował go dzik. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na przedmieściach Legnicy (woj. dolnośląskie). Zwierzę nadal jest na wolności, a w mieście zwołano sztab kryzysowy. Stan dziecka jest ciężki.

4 Fot. AG // Facebook: @MiastoLegnica Otwórz galerię Na Gazeta.pl