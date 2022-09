Kujawsko-Pomorskie. Duży wyciek gazu w Lisewie. Ewakuowano ludzi w promieniu 300 m

Do uszkodzenia gazociągu w Lisewie (powiat chełmiński) doszło w sobotę 3 września. Służby zostały zawiadomione o awarii o godzinie 10:48. Wyciek był na tyle poważny, że zdecydowano o ewakuacji ludzi w promieniu 300 m.



Do uszkodzenia gazociągu doszło na drodze wojewódzkiej numer 548. - W rejonie ulic Chełmińskiej i Wybudowania Wąbrzeskiego ekipy budowlane prowadziły remont, gdy doszło do uszkodzenia gazociągu - przekazał dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, cytowany przez "Gazetę Pomorską". Do godziny 12 ewakuowano 23 osoby. Na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy, pogotowie gazowe i policja. Straż rozstawiła kurtyny wodne, które miały ograniczyć rozprzestrzenianie się gazu. Awaria została już naprawiona.

Co zrobić, gdy gaz ulatnia się w budynku?

Jeśli w domu lub w mieszkaniu dojdzie do ulatniania się gazu, należy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach.

Przede wszystkim należy zamknąć kurek gazowy oraz zawór gazu w mieszkaniu.

Nie można włączać, ani wyłączać światła lub innych urządzeń elektrycznych.

Pod żadnym pozorem nie wolno zapalać zapałek czy papierosów.

Nie używajmy telefonów w miejscu ulatniania się gazu.

Należy otworzyć szeroko okna, wyjść na zewnątrz i zawiadomić pogotowie gazowe (nr tel. 992).

Ryzyko wybuchu gazu zmniejsza sprawna wentylacja, coroczna kontrola instalacji i przyborów gazowych. Warto też zadbać o naprawę i konserwację instalacji oraz urządzeń gazowych. Stosujmy też wykrywacze gazu tzw. czujki - ich zakup obejmuje ulga podatkowa.

