W województwie łódzkim doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Mężczyzna uderzył w lisa, a następnie się przewrócił. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Okazuje się, że to nie jedyne takie zdarzenie w województwie łódzkim w ostatnim czasie. 1 września na drodze w Komorowie w wypadku zginął 26-letni motocyklista.

