20 sierpnia w małopolskim Bobinie (powiat proszowicki) odbył się ślub polityka Solidarnej Polski, a zarazem posła PiS i wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka. Impreza wzbudziła duże poruszenie, w mediach pojawiły się bowiem informacje, że w weselu wzięło udział pół tysiąca gości, przygrywał im zespół Bayer Full, a młoda para otrzymała w prezencie ciągnik warty półtora miliona złotych. Do sprawy odniósł się prezes Solidarnej Polski, a zarazem minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Wesele Norberta Kaczmarczyka. Ziobro oburzony aferą: To taka straszna zawiść

Zbigniew Ziobro był gościem sobotniego (3 września) programu prowadzonego przez Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Na sam koniec audycji dziennikarz postanowił zadać ministrowi pytanie "co z ciągnikiem i ministra Kaczmarczyka i samym ministrem".

- To przykład takiej afery ogórkowej, która została wykreowana wobec braku pomysłu na cokolwiek, tuż przed wybuchem sezonu politycznego - zaczął Ziobro. - Ten ciągnik to jest ciągnik, który brat pana ministra kupił za kredyt bodaj 1,3 mln zł. [...] To taka jakaś straszna zawiść... Wielu ludzi kupuje za podobne kwoty mieszkania, apartamenty. Obserwuję polityków Platformy i ich zaplecze, którzy kupują jeszcze różne inne luksusowe samochody, a tu ludzie kupili ciągnik, który służy im do pracy na roli - mówił.



Kim jest Norbert Kaczmarczyk? O jego weselu mówi cała Polska

Wesele na 500 osób, ciągnik za półtora miliona. Ziobro: Ktoś inny wydałby pewnie te pieniądze na dobre wakacje

- Jeśli kredyt jest podjęty na 1,3 mln zł i ci ludzie ciężką pracą, od świtu do nocy, w poniedziałek i niedzielę muszą ten kredyt z odsetkami spłacać, to do cholery, gdzie tutaj jest jakieś przestępstwo? Przecież to jest ciężka praca tych rolników. Oni ciężko pracują w tym gospodarstwie, muszą ten kredyt spłacić, więc nie widzę tutaj żadnego przestępstwa - stwierdził Ziobro.

Minister przyznał, że zaskoczył go co prawda rozmach, z jakim zostało zorganizowane wesele, ale "był to efekt wielkiej radości tej rodziny i jej tradycji". - To rodzina wielopokoleniowa, znana w tej okolicy. Zawsze te wesela były tam bardzo huczne - tłumaczył, podkreślając, że "ktoś inny wydałby pewnie [te pieniądze - red.] na dobre wakacje", tymczasem rodzina ministra Kaczmarczyka "być może zaciągnęła dodatkowy kredyt, by zrobić duże wesele".

300 czy 16 hektarów? Oświadczenia majątkowe Kaczmarczyka

Norbert Kaczmarczyk tłumaczy się z ciągnika: Przekazanie miało charakter symboliczny

Na temat afery wypowiedział się także sam Norbert Kaczmarczyk. Polityk podkreślił, że koszty wesela zostały pokryte z prywatnych środków. "Moja rodzina od pokoleń zajmuje się ciężką pracą rolniczą i angażuje się w sprawy lokalnej społeczności. Z najbliższymi kontynuujemy tę zobowiązującą tradycję. Tym bardziej cieszę się, że ten ważny moment mogliśmy świętować w tak licznym gronie. Ten wielki szacunek okazany naszym rodzinom, to dla nas ogromne szczęście i powód do dumy" - napisał wiceminister rolnictwa na Facebooku. Poseł nie omieszkał także nawiązać do opozycji. "Tak jak wielu polskich rolników, nasza rodzina woli inwestować w nowoczesny sprzęt, a nie w drogie limuzyny, zegarki czy ośmiorniczki tak bliskie naszym politycznym oponentom" - napisał, dziękując bratu za prezent. Według słów Kaczmarczyka przekazanie ciągnika miało jednak "charakter symboliczny", sprzęt bowiem został udostępniony do użytku w gospodarstwie. Jego właścicielem pozostanie jednak Konrad Kaczmarczyk.