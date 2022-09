Czy katolicy mogą przyozdabiać swoje ciało tatuażami? Na Twitterze wywiązała się na ten temat dyskusja między duchownymi. W poście opublikowanym przez księdza Janusza Chyłę, proboszcza parafii Chojnice czytamy: "Moda przeminie, tatuaże zostaną".

Ks. Grzegorz Kramer o tatuażach. "To pieczęć. Niezmywalny znak, by pamiętać o tym, co najważniejsze"

Ze stwierdzeniem duchownego nie zgodził się ksiądz Grzegorz Kramer, który napisał w komentarzu: "Zostaną. No i?". Ks. Chyła odpowiedział: "Stwierdziłem fakt. Czy napisałem nieprawdę?". Ks. Kramer opublikował na Twitterze post, w którym napisał, że tatuaż "to pieczęć". "Niezmywalny znak, by pamiętać o tym, co najważniejsze. Nie, to nie moda, która przeminie" - stwierdził. I dodał do swojego wpisu zdjęcie własnego tatuażu z napisem: "Bóg jest dobry".

Witold Gadowski: Tatuaże to znamię bestii

Prawicowy dziennikarz Witold Gadowski w tekście opublikowanym w tygodniku "Niedziela". Zajął się tematem tatuaży. Na potrzeby artykułu publicysta wspomniał swoją podróż do Kopenhagi sprzed kilku lat. Podkreślił, że podczas swojej wycieczki widział wiele osób, które miały na sobie tatuaże. "Pomyślałem sobie, że może duńska młodzież zapadła na jakąś mentalną chorobę, która przejawia się w masowym szpeceniu ciała. Polsce na pewno to nie grozi, u nas są zupełnie inne standardy - pocieszałem się wewnętrznie" - stwierdził Gadowski cytowany przez pch24.pl.

Dodał, że od tamtego czasu minęło kilka lat i w Polsce również wiele osób zaczęło przyozdabiać ciało tatuażami. "Przyznam, że jestem już tak zacofany, iż za każdym razem zastanawiam się nad tym, co też każe tym młodym (czasem też starszym) ludziom tak się oszpecać, naznaczać…" - napisał. Dziennikarz stwierdził, że gdyby człowiek miał mieć tatuaże, to "Pan Bóg tworzyłby nas już od nowości tak porysowanymi". Dodał, że w jego oczach tatuaże to "znamię bestii".

