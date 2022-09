W Warszawie doszło do ataku na młodzież z Ukrainy, Białorusi i Polski. Kibole grozili i wyrzucili z boiska nastolatków. - To jest polska ławka. Ukraińskich nie ma, wypier... - powiedział pseudokibic do młodzieży. I dodał: "jesteście w Polsce, to macie robić to, co my kur... chcemy. Nie odwrotnie". Sprawą niezwłocznie zajęła się policja, której udało się już zatrzymać jednego z pseudokibiców. Za popełnione przestępstwo grozi mu do pięciu lat więzienia.

5 Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl ; fot. Facebook.com/Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Otwórz galerię Na Gazeta.pl