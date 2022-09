Prezydent Katowic zakazał organizacji różańca podczas Marszu Równości. Sąd uchylił tę decyzję

VI Marsz Równości przejdzie ulicami Katowic w sobotę 3 września. Prezydent miasta Marcin Krupa nie zgodził się na to, by w tym samym czasie na jego trasie Fundacja Pro-Prawo do życia zorganizowała publiczną modlitwę. Sąd uchylił tę decyzję.

