Uczelnia związana z Ordo Iuris świeci pustkami. Uczy się w niej 15 studentów, wykłada 38 nauczycieli

Zobacz wideo Czarnek reaguje na krytyczne wnioski opozycji. "Sejm to nie miejsce na pajacowanie"

O sprawie poinformował Kuba Gawron. Aktywista zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki, które sprawuje nadzór nad uczelnią Collegium Intermarium, z prośbą o udostępnienie danych na temat liczby studentów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 na poszczególne kierunki.

REKLAMA

Okazało się - jak podkreśla Kuba Gawron - że uczelnia, która ma obowiązek raportować dane o studentach do ministerialnej bazy POL-on, nie robiła tego. "W efekcie tego zapytania ministerstwo wezwało uczelnię do uzupełnienia braków. Dopiero wtedy uczelnia zaraportowała te dane, które ministerstwo mi przekazało. I okazało, że ta otwierana z wielką pompą uczelnia aspirująca do bycia kuźnią środkowoeuropejskich elit politycznych przyjęła imponującą liczbę... 15 (słownie piętnastu) studentów. Wszyscy są na prawie. Zajęcia z tą elitarną piętnastką prowadzi aż 38 wykładowców" - napisał aktywista.

Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, podkreślił na Twitterze, że uczelnia mierzy wysoko, "nawet na najbardziej obleganych kierunkach podyplomowych". Tymczasem z danych resortu edukacji wynika, że na pozostałych ośmiu kierunkach nikt się nie uczy.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Wiceszef MSZ przekazał raport o stratach wojennych przedstawicielowi Niemiec

Uczelnia kształcąca "elity"

Collegium Intermarium chwali się, że kształci "elity Międzymorza", a charakter studiów jest tam "elitarny". "Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni. Gdy kształcenie staje się masowe, jednowymiarowe i odtwórcze, przypominamy, że celem edukacji jest zawsze integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia" - czytamy na stronie uczelni.

"Nasza uczelnia stanowi też przystań dla wszystkich tych, którzy, poszukując wolności i ładu, nie boją się nawiązywać do dorobku poprzednich pokoleń, w tym źródeł naszej cywilizacji – rzymskiego prawa, greckiego umiłowania prawdy i żywego dziedzictwa chrześcijaństwa" - podkreślono dalej.

Jak można się również dowiedzieć ze strony Collegium Intermarium, "poprzez interdyscyplinarny charakter programu zajęć, praktyczną formę kształcenia, powszechny system tutoringu i wysoki poziom umiędzynarodowienia studiów, absolwent Collegium jest osobą wyróżniającą się na tle absolwentów innych uczelni wyższych w kraju".

Czarnek wezwał do kontrrewolucji. Mówił też o "zgniłym" Zachodzie