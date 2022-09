Drugi podręcznik do historii i teraźniejszości dopuszczony do użytku

Od roku szkolnego 2022/2023 uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczęszczać na lekcje historii i teraźniejszości. Jak dotąd, Ministerstwo Edukacji dopuściło do publikacji tylko jeden podręcznik autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. W piątek w wykazie pojawił się drugi tom przygotowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Podręcznik do hit WSiP dopuszczony do użytku

Wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o dopuszczenie podręcznika do hit Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne złożyło pod koniec czerwca. Tytuł podręcznika brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.". Autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adama Cisek. Książka pojawiła się w wykazie dopiero 2 września. Pozycja przygotowana przez WSiP czekała na pełną ekspertyzę, aż 73 dni.

Z kolei książka autorstwa prof. Roszkowskiego - 47 dni. Podręcznik przygotowany przez wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń wciąż czeka na akceptację.

W porannym wywiadzie w RMF FM minister edukacji Przemysław Czarnek liczył, że decyzja odnośnie podręcznika WSiP będzie w piątek. - Jeśli chodzi o Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wszystko mamy gotowe. Czekamy na ostateczną decyzję pani profesor, która ma opinię językową. Po zastrzeżeniach, które złożyła do wydawnictwa, wydawnictwo się ustosunkowało pozytywnie do jej zastrzeżeń - mówił.

Skandaliczny podręcznik autorstwa prof. Roszkowskiego

Podręcznik autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego wywołał oburzenie wśród nauczycieli, rodziców oraz organizacji pozarządowych. Szczególnie oburzający był fragment dotyczący dzieci poczętych metodą in-vitro.

W rozdziale "Kultura i rodzina w oczach Zachodu" prof. Wojciech Roszkowski, napisał: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli". Dalej czytamy: "Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'?".

Wydawnictwo Biały Kruk zapowiedziało usunięcie z podręcznika do HiT fragmentu o "produkcji" dzieci.

Inicjatywa Wolna Szkoła z kolei stworzyła mapę szkół, w których nauczyciele nie będą korzystać z podręcznika autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. Weryfikacji dokonano jedynie na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych placówek.

Weryfikacja szkół była prowadzona od 23 do 31 sierpnia. "Na 2336 sprawdzonych szkół, w 2089 nie wskazano książki Wojciecha Roszkowskiego, a tylko 53 zdecydowały się wybrać ten podręcznik" - przekazali działacze inicjatywy.