Lubienia. Pijany kierowca wjechał w czteroosobową rodzinę. Usłyszał zarzuty

W czwartek na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Lubienia w województwie świętokrzyskim kierowca osobowego citroena stracił panowanie nad autem i wjechał w czteroosobową rodzinę idącą chodnikiem. Śmierć poniosła kobieta w zaawansowanej ciąży, a także jej nienarodzone dziecko. Razem z 32-latką chodnikiem szli 27-letni mężczyzna oraz dwójka dzieci w wieku 4 i 5 lat. Dzieciom nic się nie stało, trafiły pod opiekę bliskich.

61-letni kierowca został zatrzymany przez policję. Jak się okazało, był pod wpływem alkoholu - miał ponad promil w organizmie - i uciekał z miejsca innej kolizji, w której uczestniczył - wcześniej w miejscowości Młynek zderzył się z hyundaiem.

Kierowca usłyszał dwa zarzuty

W piątek 61-latek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Jak podaje TVN24, mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu - za co grozi do 12 lat więzienia - oraz ucieczka z miejsca kolizji i próba ucieczki z miejsca wypadku.

Ze względu na charakter zarzutów prokuratura może wystąpić z wnioskiem o zastosowanie wobec 61-latka tymczasowego aresztu.

