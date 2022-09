Prokurator mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi P., ps. „Maniek" zarzucając mu popełnienie 189 przestępstw - poinformowała w piątek (2 września) Prokuratura Krajowa. W komunikacie wylicza szereg kradzieży i napadów.

Mariusz P. ps. "Maniek" odpowie m.in. za napady na tirowców, kradzieże aut, włamania, narkotyki

Mariusz P. odpowie za liczne napady z bronią w ręku na kierowców TIR-ów, którzy przewozili cenne ładunki, m.in.: kawę, sprzęt elektroniczny, papierosy, złoto, na trasach dojazdowych do Warszawy w latach 1999-2003 r. "Mańkowi" zarzuca się także kradzież samochodów od 2010 do początku 2011 r. oraz w okresie od 2013 r. do połowy 2014 r.

Ponadto prokuratura oskarża mężczyznę o włamania do domów jednorodzinnych w okolicach Warszawy, w tym w Konstancinie-Jeziornie, Kobyłce, Wołominie w latach 2014-2015. Wraz ze wspólnikami wynosił z nich kosztowności w postaci: biżuterii, złota, markowych zegarków, drogich alkoholi.

Do szeregu przestępstw należy również doliczyć nielegalne posiadanie broni i narkotyków.

Mariusz P. nie działał sam. Kilkunastu pomagierów też oskarżono

"Dotychczas w toku śledztwa skierowano akty oskarżenia przeciwko kilkunastu współsprawcom Mariusz P. ps. 'Maniek'. W trakcie postępowania zabezpieczono szereg przedmiotów pochodzących m.in. z kradzieży, które zostały okazane ustalonym pokrzywdzonym. Znaczna część przedmiotów została rozpoznana i odzyskana przez pokrzywdzonych" - czytamy w komunikacie prokuratury.

