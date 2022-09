Agata Duda o zarobkach nauczycieli: Powinny rosnąć wraz ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce

Para prezydencka wzięła udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Tarczynie (woj. mazowieckie). Podczas wydarzenia głos zabrała pierwsza dama. Agata Kornhauser-Duda mówiła m.in. o roli i znaczeniu pracy nauczyciela oraz o wynagrodzeniach w oświacie.

Agata Duda o zawodzie nauczyciela: Wymaga z jednej wysokich kwalifikacji, ale także poświęcenia, i empatii

- Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co to znaczy być nauczycielem i na czym polega praca nauczyciela. Nie jest to łatwa praca, tylko bardzo odpowiedzialna, ale zarazem niezwykle potrzebna i ważna. Ważna dla przyszłości i pomyślności Polski i Polaków. To zawód, który wymaga z jednej strony profesjonalizmu, wysokich kwalifikacji, ale także ogromnego zaangażowania, poświęcenia, empatii i kreatywności - podkreśliła pierwsza dama, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Agata Kornhauser-Duda zaznaczyła, że praca nauczyciela nie polega wyłącznie na przekazaniu wiedzy, ale również na wspieraniu rodziców w wychowywaniu młodych ludzi, przekazywaniu najważniejszych wartości, oraz na ciągłym motywowaniu do działania i rozwiązywaniu osobistych problemów uczniów.

Agata Duda o pensjach nauczycieli: Powinny rosnąć wraz ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce

W trakcie uroczystości pierwsza dama wypowiedziała się również na temat kwestii wynagrodzeń w oświacie. Agata Kornhauser-Duda stwierdziła, że w związku z tym, że zawód nauczyciela powinien być otaczany powszechnym szacunkiem, powinienem być również odpowiednio wynagradzany.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, że polska oświata mierzy się z różnymi wyzwaniami - mówiła Agata Duda. Dodała, że w jej przekonaniu "wzrost wynagrodzeń nauczycieli powinien rosnąć wraz ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce". - To absolutnie niezbędne dla umacniania kondycji i prestiżu nauczyciela - zaznaczyła.