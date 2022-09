Podręcznik do HiT Wojciecha Roszkowskiego nie obowiązuje w 2089 szkołach [MAPA SZKÓŁ]

Inicjatywa Wolna Szkoła zakończyła zbieranie informacji niezbędnych do stworzenia interaktywnej mapy szkół z całego kraju. Weryfikacja szkół była prowadzona od 23 do 31 sierpnia. "Na 2336 sprawdzonych szkół, w 2089 nie wskazano książki Wojciecha Roszkowskiego, a tylko 53 zdecydowały się wybrać ten podręcznik" - przekazali członkowie inicjatywy.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostre słowa Danuty Wałęsy podczas obchodów 42. rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego

"Szkoła wolna od (s)HIT-u". Opublikowano bazę szkół niekorzystających z podręcznika

Inicjatywa Wolna Szkoła udostępniła interaktywną mapę, na której zaznaczono, które szkoły zrezygnowały z książki. "To dowód odpowiedzialności nauczycieli i nauczycielek, którzy rozumieją, że nie muszą korzystać z żadnego podręcznika, a edukacji nie wolno zastępować indoktrynacją. Mapa pokazuje, że dopóki prawo oświatowe gwarantuje im autonomię, szkoła może opierać się partyjnym naciskom" - przekazano na Facebooku.

Obecnie podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego do HiT-u można kupić w 3500 placówkach pocztowych w całej Polsce.

Podręcznik do HiT-u, ale w wersji bez trzymanki. Czytamy Roszkowskiego

Podręcznik miał służyć do nauki nowego przedmiotu

Podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego miał być wykorzystywany do nowego przedmiotu - historia i teraźniejszość. HiT będzie obowiązywał uczniów w pierwszej klasie szkół ponadpodstawowych (w liceum, technikum i branżowej szkole pierwszego stopnia). Zastąpił przedmiot wiedza o społeczeństwie.

Sama książka od początku wzbudza bardzo dużo kontrowersji. Najwięcej oburzenia wywołał fragment o "hodowli ludzi" i "produkowanych dzieciach", który nawiązywał do in vitro. Wydawnictwo Biały Kruk przekazało informację, że najbardziej dyskusyjne fragmenty zostaną usunięte. Jest to zastanawiające, ponieważ podręcznik trafił już do sprzedaży.

Anna Zalewska: "nigdy nie czytam podręczników"