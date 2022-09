Wielkopolska. Fałszywy alarm bombowy w Koninku. 14-latki chciały, żeby było jak w filmie

W lipcu mieszkankę Koninka (woj. wielkopolskie) zawiadomiono telefonicznie, że w jej domu znajduje się bomba. W trosce o bezpieczeństwo domowników kobieta zawiadomiła policję. Teraz udało się ustalić, że sprawczyniami są dwie 14-latki.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielkopolska policja obserwowała zachowanie kierowców z drona. Oto zarejestrowane wykroczenia

Wielkopolskie. Mieszkanka Koninka dostała informację, że w jej domu jest bomba

Policjanci z Kórnika, dzięki wspólnemu dochodzeniu z policjantami z woj. pomorskiego, znaleźli sprawczynie fałszywego zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego. Dzięki przeprowadzonemu śledztwu ustalono, że fałszywy alarm wywołały dwie mieszkanki woj. pomorskiego.

14-latki wybrały losowy numer i telefonicznie skontaktowały się z mieszkanką Koninka. Poinformowały kobietę, że w jej domu znajduje się bomba i musi zapłacić 20 tys. złotych. Zapewniły, że jeśli tego nie zrobi, wtedy ładunek wybuchnie. Kobieta zawiadomiła policję. Do jej domu zostali wysłani funkcjonariusze z grupy pirotechnicznej. Po sprawdzeniu całego obiektu okazało się, że nie ma tam żadnych ładunków wybuchowych.

Piła. Budynek szkoły podstawowej zamknięty z powodu skażonej wody

Wielkopolskie. 14-latki postanowiły odwzorować film

Po ich namierzeniu obie nastolatki przyznały się do winy. "Tłumaczyły, że miała być to forma żartu, ponieważ obejrzały film na jednym z popularnych mediów społecznościowych i postanowiły go odwzorować, nie zważając na konsekwencje prawne" - przekazuje Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 14-latki odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o ich dalszym losie.

Poznań. W szkołach średnich brakuje miejsc. Nabór do placówek trwa