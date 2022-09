Do zdarzenia doszło 23 maja w miejscowości Gomulin-Kolonia, w gminie Wola Krzysztoporska. Wówczas samochód marki Mazda ciągnął tam za sobą mężczyznę. Poszkodowany z obrażeniami ciała trafił do szpitala, a policjanci szukali kierowcy samochodu, którego nie zatrzymano od razu.

- Funkcjonariusze pracujący przy tej sprawie zabezpieczyli nagrania monitoringu z pobliskich budynków, na których widać było całe zdarzenie, jednak jakość nagrań nie pozwoliła ustalić tablic rejestracyjnych czy też rysopisu kierowcy. Wiedząc, że był to pojazd mazda 3 z charakterystycznym zderzakiem, kryminalni rozpoczęli szereg działań, które pozwoliły na wytypowanie sprawcy - informuje łódzka policja.

Ciągnął za samochodem mężczyznę. 42-latek trafił do aresztu

Po trwających kilka miesięcy poszukiwaniach policjanci w poniedziałek 29 sierpnia rano zapukali do drzwi 42-letniego mieszkańca Płocka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary za inne przestępstwa.

Jak donosi policja, 42-latek usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grożą mu trzy lata więzienia. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.