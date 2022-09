Na historycznym półwyspie w Gdańsku, gdzie 83 lata temu Niemcy zaatakowali polski garnizon Wojskowej Składnicy Tranzytowej, upamiętniono rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach brali udział m.in. prezydent Andrzej Duda, wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, marszałek Senatu Tomasz Grocki oraz marszałkini Sejmu Elżbieta Witek.

Westerplatte. Starszy pan przyszedł na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej z parasolką w liście marihuany

Podczas obchodów na Westerplatte pogoda była kapryśna i w pewnym momencie politycy oraz pozostałe zgromadzone osoby zaczęły chronić się przed deszczem pod parasolami. Jedna ze zgromadzonych osób, siedząca niedaleko polityków, wyciągnęła czarny parasol, na którym znajdowały się ilustracje przedstawiające duże liście marihuany. Okazało się, że właścicielem parasolki, która wzbudziła emocje u użytkowników mediów społecznościowych i polityków, był starszy mężczyzna - poinformował "Fakt".

Andrzej Duda podczas przemówienia na Westerplatte: Wzywamy cały świat, by pomóc Ukrainie i zatrzymać rosyjski imperializm

Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej nawiązał do wojny w Ukrainie i podkreślił, że to wszystko, co dzieje się za sprawą rosyjskiej agresji, musi zostać zatrzymane. - Dlatego wzywamy dzisiaj wszystkich naszych sojuszników i cały świat, cały czas, nieprzerwanie, by pomóc Ukrainie i zatrzymać rosyjski imperializm. Jak mówił nasz prezydent Lech Kaczyński, który w Rosji zginął, przed imperializmem nie wolno się cofać - przypomniał.

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

Andrzej Duda mówił w tym kontekście, że zadaniem polskich władz i dowódców wojskowych jest wzmacnianie polskiej armii i uzbrojenie jej w nowoczesny sprzęt. - Jak najszybciej, nie oglądając się na wszelkie przeciwności. Tak, by nigdy więcej Polacy nie musieli oglądać tak strasznych obrazów, jakie widzieli nasi dziadkowie, pradziadkowie, a często rodzice w 1939 roku i w latach następnych - podkreślił.

