Śmierć prof. Mariana Zembali. Prokuratura umorzyła śledztwo

Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach było prowadzone pod kątem art. 155 kodeksu karnego, który mówi o tym, że "kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Jak przekazała nam Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, w sprawie przesłuchano świadków, uzyskano opinię z zakresu badań histopatologicznych oraz przeanalizowano zawartość skrzynki e-mailowej prof. Mariana Zembali. Śledztwo ostatecznie umorzono 31 sierpnia.

Prof. Marian Zembala popełnił samobójstwo 19 marca. Zostawił list pożegnalny. Już krótko po śmierci kardiochirurga prokuratura wskazywała, że nie ma dowodów na to, by w sprawę zamieszane były osoby trzecie.

Marian Zembala nie żyje. Wybitny kardiochirurg miał 72 lata

Marian Zembala urodził się 11 lutego 1950 roku w Krzepicach. To właśnie w liceum nauczyciele mieli rozbudzić jego zainteresowanie medycyną. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu skończył z wyróżnieniem w 1974 roku, otrzymując równocześnie ogólnopolskie wyróżnienie Primus Inter Pares. Od 1975 do 1981 roku był asystentem i starszym asystentem w Klinice Chirurgii Serca tej uczelni. Następnie uzyskał stopień doktora nauk medycznych i objął stanowisko adiunkta.

Przez kilka lat pracował w Holandii na stażu naukowym. To właśnie z niego powrócił w 1985 toku na zaproszenie profesora Zbigniewa Religi, by podjąć pracę w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Marian Zembala był uczestnikiem pierwszej udanej transplantacji serca w Polsce. Specjalizował się w zakresie kardiochirurgii. W 1992 roku habilitował się i przez trzy lata był członkiem rady naukowej World Society of Cardio-Thoracic Surgeons.

W 1993 roku został dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a w 1997 roku członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W 1997 roku jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację pojedynczego płuca, w 2001 roku jako pierwszy przeszczepił choremu płuco-serce. W tym roku dokonał też udanego zabiegu wszczepienia by-passów u 103-letniej pacjentki.

Marian Zembala w 2015 roku został ministrem zdrowia

W 2014 roku Zembala uzyskał mandat radnego sejmiku śląskiego (z ramienia Platformy Obywatelskiej). W czerwcu 2015 roku ówczesna premierka Ewa Kopacz wysunęła jego kandydaturę na ministra zdrowia - na które to stanowisko został zaprzysiężony przez Bronisława Komorowskiego. Funkcję tę sprawował do listopada tego samego roku. W 2015 roku zyskał mandat posła, ale w 2019 roku nie ubiegał się o reelekcję.

W czerwcu 2018 roku Marian Zembala przeszedł udar, w wyniku którego poruszał się na wózku. Na stałe zamieszkał w Tarnowskich Górach.

W filmie "Bogowie" Mariana Zembalę zagrał Piotr Głowacki. Sam Zembala pojawia się w tym filmie w epizodycznej roli, jako członek komisji etyki lekarskiej.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują specjaliści Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.

