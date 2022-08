Auto z wiceministrem z PiS uderzyło w samochód pana Marcina. "Nie było żadnej reakcji"

Do wypadku doszło we wtorek 30 sierpnia na trasie numer 783 między Wolbromiem i Miechowem w wojew鏚ztwie małopolskim. W samochód pana Marcina uderzyło luksusowe, czarne auto.

Małopolska. "W karetce mówił do pielęgniarzy, że jest ministrem. Nie wiem dlaczego, może, żeby mieć lepszą opiekę?"

- Uderzyłem klatką piersiową o kierownicę, wybiły poduszki powietrzne. Poczułem, jak auto ucieka do tyłu. Wpadłem do głębokiego rowu, który był obok. Po chwili odpiąłem pasy, bo mnie bolało. Plułem krwią. Wysiadłem z tego samochodu i położyłem się na skarpie. Nie mogłem oddycha. Było mi strasznie ciężko. Czułem, jakbym miał zaraz umrzeć - mówi w rozmowie z "Faktem" pan Marcin.

40-latek zapamiętał, że podeszli do niego świadkowie wypadku - kierowcy innych samochodów. - Pytali, jak się czuję, czy chcę wody i jak mi pomóc. Później podjechali strażacy, którzy także udzielili mi pomocy - relacjonuje pan Marcin.

Następnie poszkodowany w wypadku trafił do karetki razem z pasażerem luksusowego samochodu. Jak się później okazało, był to wiceminister sportu Jacek Osuch. Polityk miał obrażenia nogi. - W karetce mówił do pielęgniarzy, że jest ministrem. Nie wiem dlaczego, może, żeby mieć lepszą opiekę? Żeby szybciej się nim zajęli? - zastanawiał się pan Marcin.

Wypadek z udziałem wiceministra. "Mogli przyjść i zapytać, co się stało, czy potrzebuje pomocy, a tu nie było żadnej reakcji"

Z ustaleń policji wynika, że za kierownicą samochodu wiceministra siedział 61-letni kierowca. Pan Marcin ma natomiast żal do obu mężczyzn z auta, które w niego uderzyło. - Mogli przyjść i zapytać, co się stało, czy potrzebuje pomocy, a tu nie było żadnej reakcji. Minister nic nie mówił do mnie w karetce. Ja pytałem, co by się stało, gdyby w samochodzie były dzieci. Uważam, że kierowca zachował się nierozważnie. Dlaczego wykręcił prosto na czołówkę? Mógł przecież skręcić w prawo - zastanawiał się poszkodowany.

Pan Marcin nadal skarży się na ból i przyznaje, że ma problemy ze snem. Po wypadku mężczyzna trafił do szpitala w Miechowie. Badania wykazały, że ma złamanie trzonu mostka z niewielkim krwiakiem zamostkowym. Mężczyzna został wypisany do domu.

Oświadczenie w sprawie wydał także Jacek Osuch. "Na szczęście żadnemu z pozostałych kierowców i pasażerów - takie mam informacje - nic poważnego się nie stało. Kierowca samochodu dostawczego, skręcając w lewo, wymusił pierwszeństwo i zajechał nam drogę. Kierowca, z którym podróżowałem, chcąc uniknąć zderzenia, próbował hamować, aby ominąć pojazd. Niestety z naprzeciwka jechał kolejny samochód i doszło do zderzenia. Serdecznie dziękuje ratownikom medycznym i lekarzom za udzielenie pomocy poszkodowanym" - napisał wiceminister sportu i turystyki.

Policja potwierdza relację wiceministra. - Mercedes jechał w kierunku Miechowa. Z naprzeciwka jechał renault master i nagle skręcił w lewo przed nimi. Kierowca mercedesa, by uniknąć zderzenia, próbował uciec i zjechał na lewy pas przeciwległy. Tam niestety jechała skoda i doszło do czołowego zderzenia - przekazał Sebastian Gleń z ma這polskiej policji.