1 września zawyją syreny alarmowe. Powody są dwa. Czy trzeba reagować podczas alarmu?

W związku z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej w całym kraju usłyszymy syreny alarmowe. Dźwięk będzie rozbrzmiewał w samo południe. Będzie on towarzyszyć uroczystym obchodom rocznicowym - nie ma więc powodów do obaw. Będzie to dźwięk ciągły, który potrwa minutę.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Co można zrobić, żeby obniżyć rachunki za ogrzewanie? Pytamy eksperta Polskiego Alarmu Smogowego

1 września zawyją syreny alarmowe

Syreny alarmowe zostaną włączone w rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby upamiętnić ofiary wojny. W tym roku syreny zawyją także z powodu treningu wojewódzkiego Systemów Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą traktowane jako ćwiczebne. Informowały o tym już urzędy w wielu miastach. Informację tę przekazał m.in. Podlaski Urząd Wojewódzki.

Donald Tusk o Lechu Wałęsie: Został wymazany w PiS-owskich podręcznikach

Syreny alarmowe informują o zagrożeniu

Syreny alarmowe ostrzegają najczęściej przed zagrożeniami. Centrum Zarządzania Kryzysowego wyróżnia kilka alarmów, które są stosowane w razie niebezpieczeństw. Wyróżnia się:

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska - ogłaszany przez dźwięk ciągły, trwający trzy minuty. Może być uzupełniony słowną informacją przekazywaną poprzez media lokalne, wskazującą sposób, w który powinni zachować się mieszkańcy.

Alarm powietrzny - dźwięk sekwencyjny (trzy sekundy dźwięku i sekunda przerwy), trwający trzy minuty. Jest uzupełniony ostrzeżeniem słownym "Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powietrzny dla...".

Alarm o skażeniach - przerywany dźwięk modulowany, trwa trzy minuty, sekwencja wynosi 1:1 ( sekunda dźwięku i sekunda przerwy). Sygnał jest uzupełniony komendą słowną "Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach...dla...".

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami - sygnał dźwiękowy nie jest używany. Powiadomienie o zagrożeniu polega na trzykrotnym wygłoszeniu komendy słownej "Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ... około godz... min. ... może nastąpić skażenie...w kierunku...".

Syreny alarmowe informują również o odwołaniu alarmów. Wtedy dźwięk trwa trzy minuty oraz jest uzupełniony komendą słowną "Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm...".

Stopnie alarmowe Bravo i Charlie-CRP przedłużone. Decyzja premiera