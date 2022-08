Warszawa. Wypadek na Bielanach. Szlaban przebił na wylot kierowcę samochodu osobowego

Do wypadku doszło w nocy z wtorku na środę około godziny 1:30 przy ulicy Arkuszowej na warszawskich Bielanach. Wówczas kierujący samochodem osobowym mężczyzna wjeżdżał na teren firmy samochodowej znajdującej się na terenie Radiowa - donosi dziennik "Super Express".

Śmiertelny wypadek na Bielanach. Straż Pożarna: Samochód osobowy uderzył w szlaban, który przebił kierującego

Robert Dziubak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy powiedział w rozmowie z "Super Expressem", że strażacy jako pierwsi otrzymali zgłoszenie w sprawie wypadku. - Na miejsce przyjechały cztery zastępy - przekazał Robert Dziubak.

- Samochód osobowy uderzył w szlaban, który przebił kierującego - powiedział dalej. Strażak dodał, że mężczyzna został ewakuowany z samochodu do karetki pogotowia, jednak mimo szybko udzielonej pomocy, poszkodowany zmarł.

Informacje o wypadku otrzymali również warszawscy policjanci. Jednak, jak ustalił dziennik, na ten moment funkcjonariusze nie mogli przekazać szczegółów związanych ze zderzeniem. Teraz śledczy będą prowadzić czynności mające na celu ustalenie okoliczności śmiertelnego wypadku.

Wypadki drogowe w Polsce - statystyki

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

