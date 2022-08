"Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Co to oznacza?

Mateusz Morawiecki przedłużył drugi stopnień alarmowy BRAVO - co oznacza?

W związku z obecną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie, a także ze wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej, 1 sierpnia wprowadzono drugi stopnień alarmowy BRAVO, który ma charakter prewencyjny. "Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany" - informuje Główny Urząd Statystyczny.

Początkowo drugi stopień alarmowy BRAVO miał obowiązywać do 31 sierpnia. Premier Mateusz Morawiecki przedłużył go jednak do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59 na terenie całego kraju obowiązywanie.

Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Drugim stopniem alarmowym, który przedłużono do tej samej daty, co BRAVO, jest CRP. "CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu" - wyjaśnia RCB. Stopień alarmowy CPR obowiązuje na terenie całej Polski. Wprowadzone stopnie alarmowe są przede wszystkim znakiem dla służb, żeby były przygotowanie do podjęcia działań.

