Kraków. 45 sztuk amunicji w bagażu pasażera. Obywatel Włoch został zatrzymany na lotnisku

Funkcjonariusze Straży Granicznej w Krakowie Balicach otrzymali od pracowników Służby Ochrony Lotniska informację o amunicji w bagażu podręcznym jednego z pasażerów odlatujących do Bari. Jak czytamy w środowym (31 sierpnia) komunikacie, obywatel Włoch został zatrzymany i doprowadzony do krakowskiej prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty.

Kraków. Amunicja w bagażu pasażera. Obywatel Włoch zatrzymany

W bagażu podręcznym pasażera ujawniono 45 sztuk amunicji G.F.L. 8 mm. Mężczyzna tłumaczył, że przed podróżą zapomniał wyjąć z plecaka amunicję, którą na co dzień wykorzystuje podczas szkolenia psów, czym zajmuje się zawodowo. Funkcjonariusze Straży Granicznej udali się na polecenie prokuratora do jego miejsca zamieszkania. Tam znaleziono "jedną sztukę broni produkcji włoskiej wraz z kolejnymi 50 sztukami pasującej do niej amunicji G.F.L 8 mm". 29-letni mężczyzna nie posiadał dokumentów uprawniających go do posiadania broni ani amunicji na terenie Polski. Zgodnie z Kodeksem karnym posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.



Polka miała amunicję w bagażu podręcznym. Twierdzi, że to rodziców

Amunicja w bagażu. Rzeczniczka Straży Granicznej: Takie przypadki nie są na lotnisku rzadkością

Kilka dni temu funkcjonariusze Straży Granicznej na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie znaleźli w plecaku mężczyzny, który próbował dostać się do Grecji, 22 sztuki amunicji. 55-letni mężczyzna także nie posiadał pozwolenia, tłumaczył się roztargnieniem. Powiedział, że kilka lat temu wynajmował mieszkanie, a kiedy później je remontował, odnalazł pudełko z amunicją. Spakował je do plecaka i jak tłumaczył, przed wylotem do Grecji zapomniał, że naboje tam się znajdują.

Rzeczniczka prasowa Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kapitan Dagmara Bielec przyznała, że takie przypadki wśród podróżnych nie są na lotnisku rzadkością. Podróżni zapominają, że schowali na dno plecaka czy torby amunicję, a podczas kontroli na lotnisku są zaskoczeni. Rzeczniczka dodała, że takie sytuacje zdarzają się zarówno funkcjonariuszom różnych służb, byłym żołnierzom, jak i osobom, które nie mają pozwolenia na posiadanie amunicji, a na przykład otrzymały ją na przykład jako pamiątkę od znajomych.

