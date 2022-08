Jest nowy lider rankingu zaufania polityków. Rafał Trzaskowski wyprzedził Andrzeja Dudę

Liderem najnowszego rankingu zaufania do polityków dla Onetu został Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy ufa 42 proc. Polaków. W porównaniu do poprzedniego zestawienia jego wynik spadł o 0,2 pkt proc. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej o 0,5 pkt proc. wyprzedził jednak Andrzeja Dudę. Na prezydenta Warszawy głosowało 41,5 proc. ankietowanych - to spadek o 1,8 pkt proc. w porównaniu do lipca.

Na trzecim miejscu uplasował się premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa 39,4 proc. ankietowanych. Morawiecki zaliczył spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 1,6 pkt proc.

Spadek o 3,8 pkt proc. zanotował Szymon Hołownia. Liderowi Polski 2050 ufa 24,3 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz (33,6 proc.), Donald Tusk (32,1 proc.), Jarosław Kaczyński (31,3 proc.), Elżbieta Witek (27,4 proc.) oraz Rober Biedroń (27,3 proc.)

Ranking zaufania. Polacy najmniej ufają Zbigniewowi Ziobrze i Krzysztofowi Bosakowi

W badaniu sprawdzono również, którym politykom Polacy ufają najmniej. Liderem wciąż pozostaje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Liderowi Solidarnej Polski nie ufa 64,3 proc. respondentów. Drugie miejsce zajął poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Nieufność wobec niego zadeklarowało 58,4 proc. ankietowanych. Podium zamyka Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 58,2 proc. Polaków.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Mateusz Morawiecki (56,7 proc.), Donald Tusk (54,3 proc.), Robert Biedroń (47,3 proc.) i Andrzej Duda, któremu nie ufa 46,8 proc. Polaków.

Zaledwie dwóch polityków w całym zestawieniu uzyskało więcej pozytywnych odpowiedzi niż negatywny. Są nim poseł PSL Piotr Zgorzelski (22 proc. pozytywnych - 18,8 proc. negatywnych) oraz Rafał Trzaskowski (42. proc. pozytywnych do 39,2 negatywnych).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 26-27 sierpnia 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).