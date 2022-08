Otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. Oburzeni żeglarze grożą protestem. "Otwierają dla siebie"

Zobacz wideo Gosek-Popiołek: Jeżeli coś dzieje się w ramach specustawy, udział społeczeństwa jest bardzo mały

We wtorek portal podał, że na otwarcie kanału szykowała się żeglarska społeczność - łącznie ok. 200 jednostek pływających. - Turyści wykupili rejsy na dzień otwarcia. Tymczasem politycy uzgodnili, że otworzą przekop tylko dla siebie. To skandal, obciach i propaganda - mówił portalowi jeden z żeglarzy. Ale Urząd Morski w Gdyni zdecydował, że w otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej 17 września będą mogły wziąć udział tylko jednostki służb państwowych.

- Z uwagi na charakter uroczystości i jej harmonogram, liczbę jednostek pływających służby państwowej, w tym Zodiaka II, które obecne będą w tym dniu zarówno w śluzie, jak i w portach od strony Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej, a także techniczne uwarunkowania, w tym czas potrzebny na przejście przez kanał żeglugowy, ogólnodostępne śluzowanie i cumowanie w Porcie Nowy Świat możliwe będzie od niedzieli 18 września. Przejście przez śluzę odbywać będzie się zgodnie z przepisami portowymi, które są jeszcze w zatwierdzaniu, ale lada moment zostaną opublikowane - mówi Wirtualnej Polsce Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa i asystentka dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

"Otwieracie tylko dla siebie"

Portal informuje, że żeglarze są oburzeni. - Za nasze pieniądze zbudowali ten przekop, a otwierają tylko dla siebie. Nie darujemy im tego! - mówi jeden z nich. Sympatycy przekopu grożą protestem. Planują stanąć jachtami przy wejściu do przekopu z hasłami "otwieracie tylko dla siebie!" i "boicie się suwerena?".

Żeglarze informują, że wielu turystów wykupiło bilety na rejsy lub wyczarterowało jachty właśnie na 17 września. - O sprzedaży biletów na rejsy 17 wrześnie nic nam nie wiadomo. Żaden z armatorów nie czynił uzgodnień z administracją morską w tym temacie - wyjaśnia rzeczniczka UM w Gdyni.

- Czyli mam rozumieć, że prezydent, premier, Jarosław Kaczyński ze świtą ministrów wsiądą na Zodiaka II, ale plebs nie zostanie wpuszczony? My mamy tylko patrzeć?! Przecież mogli ogłosić, że uroczystości skończą się np. o godz. 14, a potem wpuścić normalny ruch. Poczekalibyśmy gdzieś z boku na redzie, nie przeszkadzając w przecinaniu wstęgi - mówi rozmówca wp.pl.

Krytyka inwestycji

Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości blisko 25 km. Kanał żeglugowy ma mieć 1 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4,5 metrów, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości.

Według zwolenników kanał poprowadzony przez Mierzeję Wiślaną stworzy nowe miejsca pracy w regionie. Ma też pozytywnie wpłynąć na turystykę i wzmocnić pozycję Polski w relacjach z Rosją. Przed przekopem statki mogły wpływać na teren Zalewu Wiślanego tylko przez Cieśninę Piławską należącą do Rosji. Przekop pozwoli się więc uniezależnić od zgody Rosji - lub jej braku - na wpłynięcie do zalewu. Przeciwnicy zwracają uwagę między innymi na koszty. Jak podaje portal 300gospodarka.pl, powołując się na wyliczenia kapitana Marka Błusia, gdyby obroty portu w Elblągu osiągały 1 mln ton rocznie (czyli 10 razy więcej niż w 2017 roku) to przy kosztach budowy wynoszących 880 mln złotych (koszty wzrosły jednak do 2 mld złotych z budżetu państwa), inwestycja ta zwróci się po... 450 latach. Czy taki wzrost jest realny? Wielu specjalistów uważa, że nie - powodem jest to, że kanał będzie zbyt płytki (5 m głębokości) i będzie wymagał regularnego pogłębiania.

Przekop krytykowały też organizacje ekologiczne. Zwracano uwagę między innymi, że inwestycja może pogorszyć jakość wód Zalewu Wiślanego i doprowadzić do zniszczenia siedlisk na obszarze Natura 2000.

