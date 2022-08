Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" oraz RMF FM wynika, że największe obawy Polaków są związane z pandemią. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Polacy wyrazili największe obawy przed ponownym zamknięciem szkół z powodu COVID19.



Rok szkolny 2022/2023. Polacy najbardziej obawiają się nauki zdalnej

Zamknięcia szkół z powodu pandemii boi się 19,7 proc. ankietowanych. 17,1 proc. badanych najbardziej obawia się niedoboru nauczycieli. Przekłada się to również na wysoki wskaźnik obawy przed niską jakością nauczania - wskazało to 15,5 proc. ankietowanych. Problem niedoboru nauczycieli zauważają zwolennicy opozycji - jest to 29 proc. badanych. Z kolei tę samą obawę wykazało 9 proc. osób, które popierają partię rządzącą. 13,5 proc. badanych nie ma zdania na temat zbliżającego się roku szkolnego, natomiast 11,6 proc. ankietowanych nie ma żadnych obaw.

Polacy nie wykazują wielkich obaw przed rosnącymi cenami wyprawki szkolnej. Jedynie 7,4 proc. ankietowanych wykazało tę obawę. Strajku nauczycieli również obawia się mniejsza grupa Polaków, bo jedynie 4,9 proc. Nieco bardziej problematyczna okazuje się integracja z ukraińskimi dziećmi - mówiło o tym 5,2 proc. badanych. Przepełnienia szkół obawia się 1,8 proc. badanych.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys od 27 do 28 sierpnia na grupie 1000 osób. Wykorzystano metodę CAWI(Computer Aided Web Interview).

Reformy w szkole odbędą się już 1 września. Dotyczą zarówno nauczycieli jak i uczniów. Nauczyciele mogą liczyć na podwyżki oraz istotne zmiany w zakresie awansu zawodowego. Uczniowie rozpoczną naukę nowego przedmiotu, jakim jest historia i teraźniejszość. Planowana jest również reforma edukacji dla bezpieczeństwa, w której znajdzie się więcej elementów przysposobienia obronnego. Nowa będzie również matura w przyszłym roku.

