Drugą część podręcznika do HiT wyjdzie pod pseudonimem? Chodzi o "hejt, wykluczenie i mowę nienawiści"

Od kilku tygodni podręcznik do historii i teraźniejszości autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego jest szeroko komentowany przez polityków, dziennikarzy oraz nauczycieli. Fragmentem, który szczególnie oburzył opinię publiczną, był ten dotyczący dzieci poczętych metodą in vitro. Prof. Roszkowski napisał: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'?".

Prof. Wojciech Roszkowski: Zastanawiam się, czy tego drugiego tomu nie trzeba będzie wydać pod pseudonimem

Prof. Wojciech Roszkowski w rozmowie z Interią powiedział, że po publikacji podręcznika do HiT spotkał się z "hejtem, wykluczeniem i mową nienawiści". - W tej chwili mamy do czynienia z pewną ofensywą, ja to nazywam manipulacją opinii publicznej, rodzaju prewencyjnej cenzury, która dotknęła ten podręcznik. Powiedziałbym nawet wykluczenia tzn. nie chce się dopuścić w ogóle do dyskusji - stwierdził autor podręcznika.

Dodał, że zastanawia się nad wydaniem kolejnego tomu pod pseudonimem. - W latach 80. pisałem pod pseudonimem Andrzej Albert. Starsi wiedzą dlaczego, młodzi może się dowiedzą z tego podręcznika. Zastanawiam się, czy tego drugiego tomu nie trzeba będzie wydać pod pseudonimem - powiedział Roszkowski.

Historyk odniósł się także do samego fragmentu dotyczącego in vitro. Ocenił, że fragment ten został usunięty "żeby dalej nie można było ćwiczyć na tym podręczniku zabiegów czysto politycznych". - To nie ja drażnię te dzieci, to nie autor podręcznika deklaruje brak miłości do tych dzieci, to ci politycy to zrobili - dodał.

"Nie wszystko kojarzy mi się z seksem". Prof. Roszkowski o podręczniku do HiT

Prof. Wojciech Roszkowski - kim jest autor podręcznika do HiT?

Wojciech Roszkowski jest historykiem, ekonomistą, nauczycielem akademickim oraz profesorem nauk humanistycznych. Studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a następnie zaczął wykładać historię gospodarczą na tej samej uczelni. Od 1982 do 1987 roku publikował teksty o historii dwudziestowiecznej Polski pod pseudonimem Andrzej Albert.

Podręcznik do HiT prof. Roszkowskiego będzie można kupić na poczcie

Roszkowski zasłynął wydanym kilka lat temu podręcznikiem "Najnowsza historia Polski", z którego do dziś korzystają uczniowie. Historyk otrzymał od Aleksandra Kwaśniewskiego w 2002 roku Orderem Odrodzenia, a w 2020 roku Andrzej Duda przyznał mu Order Orła Białego. W 2004-2009 był posłem PiS w Parlamencie Europejskim.