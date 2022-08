Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, w niedzielę 28 sierpnia wieczorem funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące zastrzelenia psa w jednej z miejscowości powiatu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany, we wtorek przedstawiono mu zarzuty.

Pomorskie. Mieszkaniec powiatu wejherowskiego zastrzelił szczeniaka

Kiedy policja przyjechała na miejsce zgłoszenia, ustaliła, że 36-latek oddał strzał z karabinka pneumatycznego do czteromiesięcznego szczeniaka swoich sąsiadów. Pies nie przeżył. Funkcjonariusze zabezpieczyli narzędzie, z którego strzelał mężczyzna, a także ciało zwierzęcia, które zostanie poddane sekcji zwłok. Mężczyźnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował się zastosować wobec niego policyjny dozór.



Ochrona zwierząt w Polsce

Ustawa o ochronie zwierząt uchwalona 21 sierpnia 1997 roku podkreśla, że "zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę". Zgodnie z art. 35. rozdziału 11. "kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech". Taka sama kara została przewidziana w przypadku znęcania się nad zwierzętami. W przypadku wydania wyroku skazującego sąd orzeka także nawiązkę w wysokości od 1 000 do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

