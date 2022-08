Poznań. Ordo Iuris otwiera podyplomówkę. "Elitarne" studia "o charakterze erudycyjnym"

Od października w filii w Poznaniu Collegium Intermarium zamierza uruchomić nowy kierunek studiów podyplomowych - "Europa klasyczna: polityka - kultura - sztuka debaty". Czego będą się uczyć studenci? Na stronie uczelni czytamy, że "studia te mają charakter - w najlepszym znaczeniu tego słowa - erudycyjny. Służą pogłębieniu znajomości europejskiej humanistyki i myśli społecznej traktowanych jako swoisty rezerwuar treści, argumentów i rozstrzygnięć dziś w znacznym stopniu zapoznanych". Właśnie trwa rekrutacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Ozdoba: Nie podoba mi się atmosfera wokół tego projektu

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Ordo Iuris uruchamia nową podyplomówkę. Będzie uczyć "sztuki debaty"

- Są to elitarne studia, na których słuchacze zapoznają się z istotnymi elementami tworzącymi Europę klasyczną: z realistyczną filozofią, klasyczną koncepcją polityki, poznają podstawy klasycznej edukacji, wgłębiają się w rozumienie fenomenu tej instytucji, jaką jest uniwersytet. Rozpoznają też drogi, na których doszło do erozji Europy klasycznej, uczą się rozpoznawać złożone przyczyny tego procesu, a także poszukać remedium - zachwala Arkadiusz Robaczewski, koordynator kierunku.

Co znalazło się w programie? M.in.:

Klasyczna a nowożytna filozofia polityczna,

Wybrane dzieła klasycznej myśli polityczno-społecznej,

Zjawisko multikulturalizmu w Polsce i w świecie. Analiza krytyczna,

Cywilizacja Zachodu chrześcijańskiego - wybrane zagadnienia.

Wśród wykładowców znalazły się osoby znane w świecie prawicy. W kadrze jest m.in. wiceszef poznańskiego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego prof. Grzegorz Kucharczyk, częsty gość mediów Rydzyka. To on ostatnio protestował przeciwko polityce antydyskryminacyjnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do współpracy Ordo Iuris zaprosiło też Jacka Kowalskiego, historyka sztuki, który z powodu swoich homofobicznych wypowiedzi nie otrzymał tytułu Zasłużonego dla Miasta Poznania.

Ordo Iuris pyta szpitale o aborcje Ukrainek. Mamy odpowiedź z MZ

"Od dziś, chcąc być wobec siebie uczciwym, trzeba będzie (...) spokojnie, głośno i jasno dawać świadectwo prawdzie. Tej mianowicie, że homoseksualizm jest dewiacją, jakkolwiek go nazwać i jakkolwiek patrzeć z podziwem na różnych wspaniałych ludzi dotkniętych tą przypadłością, którzy żyli i żyć będą" - pisał w 2013 roku na portalu salon24.pl. Marsz Równości nazywał natomiast "marszem deprawacyjnym".

Ordo Iuris chce pilnować węgierskich wyborów

Jest też znany z antysemickich wpisów historyk Jacek Bartyzel oraz były marszałek Sejmu Marek Jurek, i prawicowi publicyści: Paweł Lisicki i Tomasz Wróblewski. Studentów będzie uczyć także była wiceszefowa Galerii Miejskiej Arsenał Krystyna Różańska-Gorgolewska. Zasłynęła tym, że publicznie przestrzegała przed sztuką współczesną, a w czasach jej wiceszefowania w Galerii wisiały plakaty z hasłami: "Jesteś wredna, brzydka i leniwa - zostań feministką" czy "Jesteś homo? OK. Ale nie spedalaj nieletnich".

***************