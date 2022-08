Hiszpania. Maleńkie dziecko ofiarą gradobicia. Spadła na nie kula o średnicy 10 centymetrów

Zobacz wideo Gradobicie w Warszawie

Do silnego gradobicia doszło we wtorek około godz. 19:30 w prowincji Girone w północno-wschodniej Hiszpanii. Jak podaje "El Pais", odnotowano kule gradowe o średnicy przekraczającej 10 centymetrów. Jedna z nich uderzyła 20-miesięczne dziecko. Dziewczynka doznała urazu głowy i została przewieziona do szpitala. Niestety, nie udało się jej uratować - w wyniku poniesionych obrażeń zmarła kilka godzin później.

Gradobicie w Hiszpanii. 50 osób doznało obrażeń

Gazeta podkreśla, że gradobicie spowodowało obrażenia u 50 osób - 32 osoby z nich były poobijane, niektórzy doznali ran, które wymagały założenia szwów. 16 osób trafiło do szpitali.

Grad spowodował również poważne zniszczenia w rejonie La Bisbal d'Emporda. Strażacy byli 41 razy wzywani do szkód związanych ze skutkami gradobicia. Przede wszystkim chodziło o uszkodzenia dachów czy instalacji elektrycznych. Kule gradowe zniszczyły również samochody - na ulicach znajduje się wiele aut z rozbitymi szybami i wgnieceniami w karoserii.

Według danych Służby Meteorologicznej Katalonii grad o średnicy 10 centymetrów, który spadł na rejon La Bisbal d'Emporda, jest największym, jaki odnotowano w Katalonii od 2002 roku.

